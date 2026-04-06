Το Ιράν απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αν μπορούσε, θα συνέχιζε τον πόλεμο, μέχρι η Αμερική να ελέγξει το ιρανικό πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, η Τεχεράνη απέρριψε την εκεχειρία, ζητώντας μόνιμο τερματισμό του πολέμου και εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν οι εχθροπραξίες. Επιπλέον, ζήτησε πρωτόκολο για ασφαλή διέλευση των Στενών του Χορμούζ, άρση κυρώσεων και χρήματα για ανοικοδόμηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζοντας την ιρανική θέση σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα σε καλό κλίμα.

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί τώρα είναι πολύ πιο λογικοί από τους τρελούς που είχαμε στην πρώτη και τη δεύτερη φάση», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Ήταν τρελοί. Οι άνθρωποι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε τώρα εκ μέρους του Ιράν είναι πολύ πιο λογικοί… Έχουμε πετύχει ανατροπή του καθεστώτος»

Επίσης, τόνισε ότι αν εξαρτιόταν από αυτόν, θα συνέχιζε τον πόλεμο για να πάρει το πετρέλαιο του Ιράν.

«Αν ήταν στο χέρι μου, θα έπαιρνα το πετρέλαιο, θα το κρατούσα, θα βγάζαμε πολλά λεφτά», είπε, σημειώνοντας ότι ο αμερικανικός λαός θέλει όμως, να τελειώσει ο πόλεμος.

Σημειώνεται, ότι ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση, έγραψε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα μέρη συζητούν συμφωνία δύο φάσεων, η πρώτη από τις οποίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνει διαπραγμάτευση για το οριστικό τέλος του πολέμου.

Η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός ίσως παραταθεί, αν κριθεί ότι απαιτείται για να καρποφορήσουν οι διαπραγματεύσεις, κατά το δημοσίευμα του Axios.

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε χθες τηλεφωνικά στη Wall Street Journal ότι παρατείνει την προθεσμία στην Τεχεράνη ως αύριο Τρίτη το βράδυ για να ανοίξουν τα Στενά του Oρμούζ, απειλώντας σε διαφορετική περίπτωση να διατάξει να καταστραφούν κρίσιμες υποδομές του Ιράν.