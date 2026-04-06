Πτώση σημείωσαν νωρίτερα σήμερα οι τιμές πετρελαίου, σε μία συνεδρίαση με διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αναμένουν σαφήνεια αναφορικά με τις συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συνεχίζουν να ανησυχούν για τα προβλήματα στη ναυσιπλοΐα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ υποχώρησαν νωρίτερα κατά 64 σεντς δολάρια ή 0,6%, στα 108,39 δολάρια το βαρέλι στις 14:09 ώρα Ελλάδας. Τα αντίστοιχα futures για το αμερικανικό αργό (WTI) υποχώρησαν κατά 1,2%, ή 1,33 δολάριο, στα 110,21 δολάρια το βαρέλι.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε στο Reuters πηγή ενήμερη για τις προτάσεις.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών εκπονήθηκε από το Πακιστάν και διαβιβάστηκε στο Ιράν και τις ΗΠΑ στη διάρκεια της νύχτας, σημείωσε η πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση σε δύο φάσεις με άμεση εκεχειρία που θα ακολουθηθεί από μια συνολική συμφωνία.

Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ σε αντάλλαγμα για μια “προσωρινή κατάπαυση του πυρός”, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι έτοιμη για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.