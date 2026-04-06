Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο Κουβέιτ έπειτα από επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει τα πλήγματά της κατά των γειτονικών της χωρών στον Κόλπο.

Ομάδες διάσωσης ανταποκρίθηκαν τα ξημερώματα «ύστερα από την πτώση βλημάτων και θραυσμάτων σε κατοικημένη περιοχή στο βόρειο τμήμα της χώρας», τραυματίζοντας έξι ανθρώπους, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση.

Ο στρατός του Κουβέιτ είχε αναφέρει στη διάρκεια της νύχτας πολλαπλές επιθέσεις με πυραύλους και drones.

«Όποιες εκρήξεις ακούγονται είναι το αποτέλεσμα της αναχαίτισης εχθρικών στόχων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε ο στρατός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στη νήσο Μπουμπιγιάν του Κουβέιτ στοχοθετήθηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κεντρικού γενικού επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε σήμερα από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί δήλωσε ότι το Ιράν στοχοθέτησε δορυφορικό εξοπλισμό και πυρομαχικά του νησιού με drones, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις μετεγκαταστάθηκαν εκεί από το στρατόπεδο Αριφτζάν καθώς η βάση εκείνη επλήγη επανειλημμένα από το Ιράν.

Το Μπουμπιγιάν είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά που είναι δίπλα στις ακτές του Κουβέιτ και βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Κόλπου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.