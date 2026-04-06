Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει ήδη τον δεύτερο μήνα του και τα εκατέρωθεν πλήγματα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ νεκρούς μετρούν το Ισραήλ και το Ιράν.

Σωστικά συνεργεία ανέσυραν δύο πτώματα από τα ερείπια κατοικίας στη Χάιφα, στο κεντρικό τμήμα του Ισραήλ, που χτυπήθηκε από πύραυλο τον οποίο εκτόξευσε το Ιράν, ενώ ακόμη δύο άνθρωποι εκφράζονται φόβοι πως είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 06:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ότι ολοκλήρωσαν νέο «κύμα πληγμάτων» στην Τεχεράνη που έβαλε στο στόχαστρο «στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος».

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται ζημιές σε διάφορους πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας εξαιτίας νυχτερινών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν βομβαρδίστηκε η περιοχή όπου βρίσκονταν τα σπίτια τους, νοτιοανατολικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό που έπληξε κατοικία στην Κομ, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας του Ιράν, ανακοίνωσαν οι αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Αξιωματούχος χαρακτήρισε «σιωνιστική-αμερικανική επίθεση» το πλήγμα αυτό, προσθέτοντας ότι συνεχιζόταν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος.

Την ίδια ώρα, μέρος της Τεχεράνης στερείται την παροχή φυσικού αερίου από χθες Κυριακή εξαιτίας αεροπορικού βομβαρδισμού που έβαλε στο στόχαστρο πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά εγκατάσταση του δικτύου διανομής εκεί, μετέδωσε το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

«Το τεχνολογικό πανεπιστήμιο Σαρίφ υπέστη επίθεση από τους Αμερικανοσιωνιστές», τόνισε το IRIB μέσω Telegram, εξηγώντας ότι χτυπήθηκε σταθμός διανομής αερίου στην πόλη κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή στον τομέα.