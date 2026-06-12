Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν απομακρύνθηκαν στις 11 Ιουνίου από το ενδεχόμενο επιστροφής σε έναν γενικευμένο πόλεμο. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο αμερικανικός στρατός θα πραγματοποιούσε πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, αποφάσισε να αναβάλει την επίθεση. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση από τον ιρανικό στρατό ότι οι ΗΠΑ θα «λάβουν πιο σοβαρή απάντηση από πριν» εάν προχωρούσαν στις απειλές τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ακύρωσε τα πλήγματα λόγω της προόδου που σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν, τόσο ως προς τη σύλληψη όσο και με μεγάλη λεπτομέρεια, εγκριθεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη». Αργότερα πρόσθεσε ότι η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί μέσα στις «επόμενες λίγες ημέρες».

Παραμένει ωστόσο αβέβαιο εάν αυτό θα συμβεί. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται προ των πυλών, χωρίς τελικά να υπογραφεί κάποια συμφωνία. Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις αναφορές περί επίτευξης συμφωνίας ως εικασίες, επιμένοντας ότι «τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί».

Ακόμη όμως και αν υπάρξει υπογραφή, η συμφωνία στην οποία αναφέρεται ο Τραμπ απέχει πολύ από μια τελική ειρηνευτική συμφωνία. Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, πρόκειται περισσότερο για ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα δημιουργεί το πλαίσιο για συνομιλίες σχετικά με ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι βαλλιστικές πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν και το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Πέρα από την υποτιθέμενη διπλωματική πρόοδο, ίσως πιο σημαντικός παράγοντας στην απόφαση του Τραμπ να αποφύγει την επανέναρξη ενός γενικευμένου πολέμου με το Ιράν ήταν το γεγονός ότι μια επιστροφή στη σύγκρουση δεν εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως είχε παρατηρήσει ο Πρώσος στρατιωτικός θεωρητικός Καρλ φον Κλαούζεβιτς στο βιβλίο του «Περί Πολέμου» το 1832, ο πόλεμος αποτελεί τη συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Το τεράστιο κόστος του μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο όταν συνδέεται με μια συνεκτική στρατηγική και όταν υπάρχει ένας σαφώς καθορισμένος πολιτικός στόχος που έχει λογικές πιθανότητες να επιτευχθεί.

Με βάση αυτό το κριτήριο, δεν υπήρχε επιχείρημα υπέρ της επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν. Το πρόβλημα ξεκινά από την απουσία οποιουδήποτε διακριτού σχεδίου στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει καμία συγκεκριμένη στρατηγική ούτε έχει ορίσει τι θα συνιστούσε νίκη, πέρα από τη γενική επιδίωξη να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Ο ίδιος οδηγήθηκε στην επιλογή της πολεμικής εμπλοκής βασιζόμενος σε πληροφορίες για την ευθραυστότητα του καθεστώτος στην Τεχεράνη, οι οποίες αποδείχθηκαν λανθασμένες, καθώς και σε υπερβολικά αισιόδοξα σενάρια που δεν επιβεβαιώθηκαν. Τα σενάρια αυτά προέβλεπαν ότι η εξουδετέρωση της ηγεσίας του Ιράν θα οδηγούσε σε αιφνίδια κατάρρευση του καθεστώτος και σε λαϊκή εξέγερση που θα επέτρεπε τη μετάβαση της χώρας στη δημοκρατία.

Παράλληλα, μια επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο θα μπορούσε να πετύχει ελάχιστα. Ο λόγος είναι ότι το ιρανικό καθεστώς δεν αποτελεί ένα συμβατικό κράτος που μπορεί να καταρρεύσει υπό το βάρος συντριπτικής στρατιωτικής ισχύος. Το καθεστώς, το οποίο πλέον κυριαρχείται από τους ισχυρούς Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, περιγράφεται καλύτερα ως μια πολιτοφυλακή που διαθέτει κράτος.

Λειτουργεί μέσω ενός διασκορπισμένου δικτύου δυνάμεων σε αέρα, ξηρά και θάλασσα, σχεδιασμένου ως εργαλείο ισχύος, ικανό να απορροφά, να διαχέει και να αντέχει ακριβώς το είδος της συγκεντρωμένης στρατιωτικής πίεσης που έχει σχεδιαστεί να ασκεί ο αμερικανικός στρατός.

Οι εβδομάδες εντατικών βομβαρδισμών που είχαν προηγηθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν κατέστρεψαν το κέντρο βάρους του καθεστώτος. Αντίθετα, το συσπείρωσαν και το άφησαν πιο συνεκτικό και αποφασισμένο από ό,τι ήταν προηγουμένως, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters. Σε αντίθεση με το πιο επιφυλακτικό καθεστώς του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το οποίο συνήθιζε να περιμένει και να απαντά στις εξελίξεις, το νέο καθεστώς έχει γίνει πιο επιθετικό.

Έχει αντιδράσει γρήγορα στις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με ιδιαίτερη σφοδρότητα, ενώ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία στην κλιμάκωση της έντασης. Στις 8 Ιουνίου, για παράδειγμα, το Ιράν εξαπέλυσε ομοβροντίες πυραύλων προς το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κλιμακούμενη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο.

Το κόστος ενός νέου πολέμου

Το Ιράν εξακολουθεί επίσης να διαθέτει τη δυνατότητα να επιβάλει δυσβάστακτο κόστος σε όλους τους εμπλεκομένους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή αντοχή στις πιέσεις. Σε περίπτωση επιστροφής σε γενικευμένο πόλεμο, υπήρχε σοβαρός κίνδυνος η Τεχεράνη να κινηθεί προς το κλείσιμο του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ανάμεσα στην Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής, ενεργοποιώντας τον σύμμαχό της, τους Χούθι.

Η απειλή αυτή βρίσκεται ήδη στο τραπέζι. Οι Χούθι ανέστειλαν τις επιθέσεις τους κατά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή μετά την υπογραφή εκεχειρίας στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2025, αλλά έχουν προειδοποιήσει ότι θα τις επαναλάβουν εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ αποτελεί την κύρια εναλλακτική διαδρομή για το σαουδαραβικό πετρέλαιο και για μεγάλο μέρος του θαλάσσιου εμπορίου του Κόλπου, καθώς σήμερα δεν είναι δυνατή η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν είναι επίσης πιθανό να επανεκκινούσε άμεσες επιθέσεις κατά των κρατών του Κόλπου με μεγαλύτερη έκταση και ένταση σε σχέση με το παρελθόν, γεγονός που θα μπορούσε να μετατρέψει μια ήδη σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση σε κάτι πολύ χειρότερο. Ίσως η σημαντικότερη συνέπεια μιας επιστροφής σε γενικευμένο πόλεμο να ήταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινδύνευαν να χάσουν τους πολύτιμους εταίρους τους στον Κόλπο.

Κάθε ιρανικό πλήγμα που προκαλείται από την παρουσία αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή ενισχύει ένα συμπέρασμα στο οποίο φαίνεται να καταλήγουν ολοένα και περισσότερο οι μοναρχίες του Κόλπου: ότι η παρουσία αμερικανικών βάσεων στο έδαφός τους τις μετατρέπει σε στόχους αντί να τους προσφέρει προστασία.

Αντιμέτωπος με τα κλειστά Στενά του Ορμούζ, μια παγκόσμια οικονομία σε επιδείνωση και την προοπτική ήττας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επενδύει στην ελπίδα ότι θα μπορέσει να πιέσει το Ιράν να αποδεχθεί μια συμφωνία. Ωστόσο, οι πιθανότητες επιτυχίας αυτής της στρατηγικής θεωρούνται περιορισμένες.