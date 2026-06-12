Άνοδο κατέγραψαν σήμερα οι μετοχές στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές, ενώ πτώση σημείωσε η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι νέες ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τροφοδότησαν ράλι, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα στο πολυαναμενόμενο ντεμπούτο στην αγορά της SpaceX του Έλον Μασκ, μόλις ανοίξει η Wall Street.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενισχύθηκαν πάνω από 1,5%, ύστερα από ισχυρά κέρδη στην Ασία, ενώ τα futures στη Wall Street υποδήλωναν άνοιγμα με κέρδη μεταξύ 0,4% και 0,5%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο σημείωσαν πτώση άνω του 3%. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να υπογραφεί ακόμα και αυτό το σαββατοκύριακο, παρόλο που η Τεχεράνη δήλωσε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση για μια συμφωνία. Ένα μνημόνιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμα και την Κυριακή, δήλωσε σήμερα στο Reuters πηγή από χώρα της Δύσης.

Ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει από τα μέσα Μαρτίου ότι μια συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι κοντά. Αυτή τη φορά, οι ενδείξεις ότι η διπλωματία συνεχίζεται με παραγωγικό τρόπο ήταν αρκετές για να γαντζωθούν από αυτό οι αγορές, σχολίασε ο Μισέλ Νιζάρ, από την Edmond de Rothschild Asset Management. «Η αγορά παραμένει πολύ ευαίσθητη σε μια ειρηνευτική συμφωνία και τις πολυάριθμες και διάφορες δηλώσεις από τον Τραμπ», πρόσθεσε ο Νιζάρ.

Η συμφωνία για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη μέχρι στιγμής για τον τερματισμό του τρίμηνου πολέμου, που έχει οδηγήσει σε άλμα τις τιμές ενέργειας διεθνώς. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν βουτιά σήμερα εν μέσω προσδοκιών για επικείμενη συμφωνία. Τα futures του πετρελαίου μπρεντ σημείωσαν νωρίτερα απώλειες 3,4% στα 87,35 δολάρια το βαρέλι.