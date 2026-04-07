Το Ιράν έχει θέσει όρους για συνομιλίες με στόχο μία διαρκή ειρήνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμος ιρανός αξιωματούχος.

Ανάμεσά τους, η άμεση κατάπαυση των επιθέσεων, εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν και καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές.

Ο ιρανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει οποιαδήποτε προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Μία συμφωνία για διαρκή ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να επιτρέπει στο Ιράν να ζητά τέλη για τα πλοία που θα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, τέλη που θα εξαρτώνται από τον τύπο του πλοίου, το φορτίο του και τις επικρατούσες συνθήκες.

O πρεσβευτής του Ιράν στο Κουβέιτ ζήτησε από τις χώρες του Κόλπου να κάνουν τα πάντα για να αποτραπεί «μία τραγωδία», λίγες ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ που απειλεί να καταστρέψει τις υποδομές της χώρας.

«Ελπίζουμε ότι οι χώρες της περιοχής θα ενεργοποιήσουν όλα τα διπλωματικά και πολιτικά μέσα ώστε να αποφευχθεί μία τραγωδία να επιπέσει επί της περιοχής», δήλωσε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ο Μοχαμάντ Τουτουντζί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει στις 20.00 της Τρίτης ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση το Ιράν θα μπορούσε «να αφανιστεί σε μία νύκτα».

Φρουροί Επανάστασης: Ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στην περιοχή Τζουμπάιλ της Σαουδικής Αραβίας, δηλώνοντας ότι αποτελούν αντίποινα για προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις κατά της πετροχημικής εγκατάστασης του Σιράζ.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις σε ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες θα αντιμετωπίζονταν με παρόμοιες επιθέσεις σε υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, αφού ο Τραμπ έθεσε προθεσμία μέχρι την Τρίτη για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αλλιώς θα ακολουθούσαν επιδρομές.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران وتؤكد وزارة الدفاع أن الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة.



— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) April 7, 2026

Το IRGC δήλωσε ότι έπληξε αμερικανικές εταιρείες στο Τζουμπάιλ με πυραύλους και drones, μεταξύ των οποίων οι Sadra, ExxonMobil και Dark Chemical. Επίσης, ανέφερε ότι έπληξε ένα πετροχημικό συγκρότημα στο Τζουάιμα που ανήκει στην αμερικανική εταιρεία Shourdan Phillips με πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς και drones.