Σε μια επιχείρηση υψηλού ρίσκου, ειδικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν την Κυριακή επιδρομή στο Ιράν με στόχο τη διάσωση του τραυματισμένου αεροπόρου, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή μετά την κατάρριψη του αεροσκάφους του δύο ημέρες νωρίτερα. Η επιχείρηση εξελίχθηκε σε έναν αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο και στις ιρανικές δυνάμεις που πλησίαζαν την περιοχή.

Η περιπέτεια του αεροπόρου ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15E Strike Eagle καταρρίφθηκε πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν, στο πρώτο περιστατικό αυτού του είδους εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Οι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί που επέβαιναν στο αεροσκάφος εκτινάχθηκαν, με τον πιλότο να διασώζεται την ίδια ημέρα, ενώ ο δεύτερος, χειριστής οπλικών συστημάτων, απομακρύνθηκε από τον συνάδελφό του και παρέμεινε εγκλωβισμένος σε αραιοκατοικημένη και δύσβατη περιοχή.

Η επίσημη επιβεβαίωση για τον αγνοούμενο αεροπόρο ήρθε μετά από έντονες φήμες, ενώ το Σάββατο αμερικανικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να πετούν χαμηλά πάνω από την περιοχή. Την ίδια στιγμή, το Ιράν προσέφερε αμοιβή ύψους 50.000 λιρών (66.100 δολαρίων) σε όποιον τον εντόπιζε ζωντανό, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να έχουν επαληθευτεί από το BBC, φέρονται να δείχνουν ένοπλους πολίτες να τον αναζητούν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο αεροπόρος κρύφτηκε σε σχισμή βουνού και περιόρισε τη χρήση του σήματος εντοπισμού, φοβούμενος ότι θα μπορούσε να εντοπιστεί από ιρανικές δυνάμεις. Ανώτερος αξιωματούχος ανέφερε ότι η CIA κατάφερε να εντοπίσει με ακρίβεια τη θέση του και ενημέρωσε το Πεντάγωνο, το οποίο εξέτασε και το ενδεχόμενο το σήμα να αποτελεί παγίδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η θέση του αεροπόρου παρακολουθούνταν «24 ώρες το 24ωρο», ενώ, όπως ανέφερε, «τον κυνηγούσαν οι εχθροί μας, που πλησίαζαν όλο και περισσότερο κάθε ώρα». Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι ο στρατιώτης ήταν σοβαρά τραυματισμένος, περιέθαλψε μόνος του τα τραύματά του και, παρά την έντονη αιμορραγία, σκαρφάλωσε σε βράχια για να μεταδώσει τη θέση του.

Παράλληλα, η CIA φέρεται να πραγματοποίησε επιχείρηση παραπληροφόρησης εντός του Ιράν, διαδίδοντας ψευδώς ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη εντοπίσει τον αεροπόρο. Καθώς οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ προσέγγιζαν την περιοχή με πολλαπλά αεροσκάφη, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με στόχο να κρατήσουν τις ιρανικές δυνάμεις σε απόσταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο εγκλωβισμένος αεροπόρος παρείχε πληροφορίες για τις θέσεις των ιρανικών δυνάμεων από το κρησφύγετό του σε υψόμετρο περίπου 7.000 ποδιών, συμβάλλοντας στις επιχειρήσεις. Το CBS News μετέδωσε ότι στη συνέχεια άνδρες των Navy Seals, ειδικές δυνάμεις υψηλής εκπαίδευσης, ρίφθηκαν με αλεξίπτωτα για να τον ανακτήσουν.

Η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε συνολικά 155 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τέσσερα βομβαρδιστικά, 64 μαχητικά, 48 αεροσκάφη ανεφοδιασμού και 13 αεροσκάφη διάσωσης, σύμφωνα με τον Τραμπ. Όπως δήλωσε, χρησιμοποιήθηκαν και τακτικές παραπλάνησης, ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι ο αεροπόρος βρισκόταν σε διαφορετική τοποθεσία, ενώ χιλιάδες άτομα τον αναζητούσαν.

Ωστόσο, η αποχώρηση των δυνάμεων δεν ήταν απλή. Δύο αεροσκάφη που είχαν αναλάβει τη μεταφορά των ομάδων διάσωσης εγκλωβίστηκαν στο έδαφος και δεν κατάφεραν να απογειωθούν από απομακρυσμένη βάση στο Ιράν. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τα αεροσκάφη καταστράφηκαν ώστε να μην πέσουν στα χέρια του εχθρού, όπως προβλέπει η στρατιωτική πρακτική.

Οπτικό υλικό που αξιολογήθηκε από το BBC Verify φαίνεται να δείχνει συντρίμμια αεροσκάφους σε ορεινή περιοχή του κεντρικού Ιράν, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Ισφαχάν. Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι καταστράφηκαν δύο αμερικανικά μεταγωγικά C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για αποτυχημένη επιχείρηση παραπλάνησης και διαφυγής. Ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι δέχτηκαν επίθεση.

Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης κατέρριψαν αμερικανικό drone κοντά στην Ισφαχάν, χωρίς το BBC να μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές.

Οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις αποχώρησαν από το Ιράν με τρία επιπλέον αεροσκάφη που στάλθηκαν για την περισυλλογή των πληρωμάτων, χρησιμοποιώντας έναν πρόχειρο διάδρομο προσγείωσης εντός της χώρας. Ο διασωθείς αεροπόρος μεταφέρθηκε στο Κουβέιτ για ιατρική περίθαλψη, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είναι «σοβαρά τραυματισμένος» αλλά «θα είναι μια χαρά».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του αεροπόρου. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ), αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την επιτυχή διάσωσή του.

Ισραηλινός αξιωματούχος πληροφοριών δήλωσε στην εφημερίδα Jerusalem Post ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνέβαλαν στην επιχείρηση, πραγματοποιώντας επιθέσεις αντιπερισπασμού για να αποσπάσουν την προσοχή των ιρανικών δυνάμεων από το σημείο της συντριβής.

Από την πλευρά του Ιράν, αξιωματούχοι και κρατικά μέσα παρουσίασαν την επιχείρηση ως αποτυχία. Ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, δήλωσε ότι αρκετά αμερικανικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν σε αναγκαστική προσγείωση, προσθέτοντας: «Ο ανίδεος πρόεδρος, παγιδευμένος στον βάλτο του πολέμου και της επιθετικότητας που ο ίδιος ξεκίνησε, συνειδητοποίησε πλήρως ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια ή διείσδυση θα αντιμετώπιζε αποφασιστική και ταπεινωτική ήττα».

Ορισμένοι Αμερικανοί αναλυτές υπογράμμισαν ότι η απώλεια ενός F-15E βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος, σε συνδυασμό με την καταστροφή αεροσκαφών διάσωσης, αναδεικνύει τα όρια της αεροπορικής υπεροχής των ΗΠΑ. Ο στρατηγός, Φρανκ ΜακΚένζι, πρώην διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι «πράγματι χάσαμε μερικά αεροσκάφη σε αυτή την αποστολή», προσθέτοντας ωστόσο ότι θα αποδεχόταν αυτήν την απώλεια σε ανάλογες συνθήκες.

«Χρειάζεται ένας χρόνος για να κατασκευαστεί ένα αεροσκάφος – χρειάζονται 200 χρόνια για να οικοδομηθεί μια στρατιωτική παράδοση όπου δεν αφήνεις κανέναν πίσω», κατέληξε.