Εκατοντάδες Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους και σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να «σβήσει» το Ιράν αν δεν έρθει σε συμφωνία με την Αμερική.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, οι Ιρανοί διαδηλωτές κρατούν πλακάτ και χαμογελούν μπροστά από σημαντικές υποδομές που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Παραδείγματος χάριν, ένα βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Fars έδειχνε ανθρώπους να κρατούν μια μεγάλη ιρανική σημαία πάνω από τη γνωστή γέφυρα Pol Sefid, μια τοξωτή γέφυρα στο Αχβάζ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

🚨 BREAKING: Iran is now forming HUMAN CHAINS in front of a power plant in Kazerun in a bid to dissuade President Trump’s strikes come 8PM



They even invited children to attend.



This is evil and disgusting. Iran views their people as meat shields! pic.twitter.com/sVj0R0rQVk — KAT (@katato__) April 7, 2026

Επιπλέον, άλλο βίντεο έδειχνε μια «αλυσίδα μαθητών» στην ιστορική Παλιά Γέφυρα στο Ντεζφούλ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Δεν είναι σαφές πόσο οργανωμένες είναι αυτές οι συγκεντρώσεις ή αν συνδέονται πράγματι άμεσα αίτημα αξιωματούχων του Ιράν για τη δημιουργία «ανθρώπινων αλυσίδων», έγραψε το Sky News.

Δείτε φωτογραφίες:

Σειρήνες ήχησαν στο Ισραήλ

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προειδοποίησαν πως εντόπισαν βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.

«Οι IDF εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την επικράτεια του Κράτους του Ισραήλ. Ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα (αντιπυραυλικής) άμυνας για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Telegram.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα σήμανε λήξη συναγερμού, δίχως να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε ακατοίκητη περιοχή, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες μεσολάβησης

Οι προσπάθειες για να διευκολυνθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν συνεχίζονται, δήλωσαν σήμερα δύο πακιστανικές πηγές που έχουν γνώση αυτών των συζητήσεων.

Μία από τις πηγές, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας, είπε ότι τα νυχτερινά πλήγματα του Ιράν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας που συνδέονται με αμερικανικές επιχειρήσεις απειλούν να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες.

Αν η Σαουδική Αραβία απαντήσει σε αυτά τα πλήγματα, οι συνομιλίες θα τερματιστούν, πρόσθεσε. Ενδεχόμενα αντίποινα θα μπορούσαν επίσης να σύρουν το Πακιστάν στον πόλεμο, λόγο του αμυντικού συμφώνου που έχει υπογράψει με το Ριάντ.

Η δεύτερη πηγή είπε ότι το Ιράν «βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί» και ότι οι επόμενες τρεις-τέσσερις ώρες είναι κρίσιμες για το μέλλον του διαλόγου.

«Είμαστε σε επαφή με τους Ιρανούς. Τελευταία δείχνουν ευελιξία, ότι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε συνομιλίες, όμως ταυτόχρονα θέτουν σκληρούς όρους, ως προϋπόθεση για κάποια διαπραγμάτευση», είπε η πρώτη πηγή. Πρόσθεσε ότι το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί να πείσει την Τεχεράνη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις χωρίς προϋποθέσεις.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είπε τη Δευτέρα ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των μεσολαβητών. Άλλη πηγή είπε σήμερα στο Reuters ότι η Τεχεράνη απέρριψε μια πρόταση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Οι συνομιλίες για διαρκή ειρήνη μπορούν να ξεκινήσουν μόνο αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τερματίσουν τα πλήγματα, παράσχουν εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναρχίσουν και καταβάλλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές, είπε η πηγή.