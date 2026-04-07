Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε νέο τελεσίγραφο στο Ιράν, τονίζοντας ότι σήμερα αναμένεται «να χαθεί ένας ολόκληρος πολιτισμός».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!».

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε η νήσος Χαργκ, ένας νευραλγικός κόμβος της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, όπως μετέδωσε σήμερα το μεσημέρι το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, καθώς ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιούσε ότι η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη των τελευταίων δεκαετιών, ξεπερνώντας ακόμα και τις κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2002 μαζί.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε ότι ο κόσμος «δεν έχει ξαναζήσει διαταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία τέτοιου μεγέθους», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανέφερε, οι χώρες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς οι πληθυσμοί τους αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και από την άνοδο των τιμών των τροφίμων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ενίσχυση του πληθωρισμού.

Επιβεβαίωση των ΗΠΑ για χτυπήματα στη νήσο Χαργκ

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε επιπλέον πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στη νήσο Χαργκ του Ιράν, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα δεν επηρέασαν πετρελαϊκές υποδομές.

Καλπάζει το πετρέλαιο

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς πλησιάζει η λήξη του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το βαρέλι Brent κινείται κοντά στα 111 δολάρια, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων από το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Παρά το γεγονός ότι οι αυξημένες αυτές τιμές τείνουν να θεωρούνται πλέον συνηθισμένες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος τιμής ανά βαρέλι την προηγούμενη χρονιά ανερχόταν μόλις στα 69 δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της ανόδου.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τα οποία ελέγχονται από το Ιράν και αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Μέσω της συγκεκριμένης οδού διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ορισμένα ασιατικά πλοία έχουν καταφέρει να περάσουν, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει τον τρόπο διέλευσης ή αν καταβλήθηκαν διόδια.

Την ίδια ώρα, η ένταση κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς απομένουν λιγότερες από 18 ώρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα εξαπολύσει «κόλαση» στο Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, ενώ σε ανάρτησή του το Σαββατοκύριακο προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει ενεργειακές υποδομές και γέφυρες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.