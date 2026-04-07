Η Μέση Ανατολή αναμένει σκληρή απάντηση των ΗΠΑ στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον, με τα κράτη της περιοχής να προετοιμάζονται για τα χειρότερα.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο λιμάνι του, το Khalifa bin Salman, θα κλείσει τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, περίπου την ώρα που λήγει το τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος απείλησε να ισοπεδώσει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές.

«Οι δραστηριότητες στο λιμάνι Khalifa bin Salman θα ανασταλούν προσωρινά από τις πρώτες ώρες της 8ης Απριλίου. Προσαρμόζουμε συνεχώς τις δραστηριότητές μας στις περιστάσεις και, ως εκ τούτου, τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητες όποτε αυτό ήταν απαραίτητο», δήλωσε στο AFP η APM Terminals Bahrain, η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμάνι.

Operations in Bahrain’s Khalifa Bin Salman Port will be temporarily suspended from early Wednesday (April 8), APM Terminals Bahrain, which operates the port, tells AFP. pic.twitter.com/XMqweqXLyn — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 7, 2026

Επίσης, το Κουβέιτ κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί.

«Το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει τους πολίτες και τους (αλλοδαπούς) κατοίκους ότι είναι απαραίτητο να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφύγουν να βγουν έξω, παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη, από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 7 Απριλίου, μέχρι τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 8 Απριλίου» ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social έγραψε:

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί. Ωστόσο, τώρα που έχουμε Πλήρη και Ολική Αλλαγή Καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ; Θα το μάθουμε απόψε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της μακράς και περίπλοκης ιστορίας του Κόσμου. 47 χρόνια εκβιασμού, διαφθοράς και θανάτου, θα τελειώσουν επιτέλους. Ο Θεός να ευλογεί τον Μεγάλο Λαό του Ιράν!».

Στο μεταξύ, εκατοντάδες Ιρανοί βγήκαν στους δρόμους και σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και ενεργειακές εγκαταστάσεις

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης, οι Ιρανοί διαδηλωτές κρατούν πλακάτ και χαμογελούν μπροστά από σημαντικές υποδομές που ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων.

Παραδείγματος χάριν, ένα βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο Fars έδειχνε ανθρώπους να κρατούν μια μεγάλη ιρανική σημαία πάνω από τη γνωστή γέφυρα Pol Sefid, μια τοξωτή γέφυρα στο Αχβάζ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Επιπλέον, άλλο βίντεο έδειχνε μια «αλυσίδα μαθητών» στην ιστορική Παλιά Γέφυρα στο Ντεζφούλ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.