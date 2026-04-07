Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με διαδοχικά χτυπήματα και επεισόδια να καταγράφονται σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, εντείνοντας την ανησυχία για γενικευμένη σύγκρουση.

U.S./Israeli airstrikes are hitting Iranian military industries facilities in Zarrinshahr, near the city of Isfahan. pic.twitter.com/GNGM2glXKE — Visegrád 24 (@visegrad24) April 7, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο στόχαστρο βρέθηκαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, καθώς αναφέρθηκαν επιθέσεις σε μονάδα παραγωγής αλουμινίου στην Αράκ, ενώ πλήγματα σημειώθηκαν και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Ισφαχάν. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δέχθηκε επίθεση και το πετροχημικό συγκρότημα Amirkabir στην πόλη Μαχσάρ.

US/Israeli forces bombed Iran's Arak aluminum company, the country's largest producer of aluminum, a few moments ago. pic.twitter.com/2bTkShQ8BW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 7, 2026

Την ίδια στιγμή, η ένταση δεν περιορίζεται εντός των ιρανικών συνόρων, καθώς στη Βαγδάτη ακούστηκαν πυροβολισμοί και ισχυρές εκρήξεις σε περιοχή κοντά στην αμερικανική πρεσβεία, γεγονός που εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα.

Gunfire, explosions reported in Baghdad tonight near the Green Zone and U.S. Embassy. pic.twitter.com/cuAIbajD6j — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 7, 2026

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε ένα σκηνικό αυξανόμενης αντιπαράθεσης, με τις επιθέσεις να καταγράφονται σε διαφορετικά μέτωπα και να προκαλούν έντονη ανησυχία για την περαιτέρω πορεία της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή μετά τη λήξη του τελεσίγραφου του Τραμπ.