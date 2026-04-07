Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές και τις γέφυρες του Ιράν, δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τους πολίτες της ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Είναι απολύτως παράνομο», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το NBC News. «Δεν επιτρέπεται να το κάνουν αυτό».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για ποιον λόγο ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» και απάντησε λέγοντας «Θα πρέπει να το καταλάβετε μόνοι σας».