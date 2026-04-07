Ο Εμπράχιμ Ζολφαγκάρι, εκπρόσωπος της κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα «προβούν σε ενέργειες κατά των υποδομών των ΗΠΑ και των συμμάχων τους που θα τους στερήσουν για χρόνια την πρόσβαση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο της περιοχής και θα τους αναγκάσουν να αποχωρήσουν».

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Ζολφαγκάρι ανέφερε ότι την Τρίτη το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε αμερικανικούς και ισραηλινούς στόχους στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα περιελάμβαναν περισσότερους από 30 στόχους σε πόλεις της κεντρικής και νότιας Ισραήλ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.