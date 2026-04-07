Μετά το αίτημα του Πακιστάν για κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων και την παράκληση προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία που είχε δώσει στην Τεχεράνη, ο Λευκός Οίκος έγραψε στο X ότι «οι δεκαετίες τρομοκρατίας του Ιράν δεν θα συνεχιστούν υπό την προεδρία του Τραμπ».

Η δήλωση συνοδεύεται από ένα γραφικό που αναφέρει: «47 χρόνια διαφθοράς, εκβιασμού και θανάτου, θα τερματιστούν επιτέλους».

Iran's decades of terrorism won't continue under President Trump. pic.twitter.com/jpPd5W2AVi — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε σχολιάσει σχετικά με την πρόταση του Πακιστάν ότι «θα υπάρξει απάντηση» από τον Τραμπ.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι, απάντησε στις επικρίσεις που δέχτηκαν τα σχόλια του Τραμπ σχετικά με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι «το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ο ιρανικός λαός καλωσορίζει τον ήχο των βομβών, καθώς σημαίνει ότι οι καταπιεστές τους χάνουν».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «ο Πρόεδρος θα στέκεται πάντα στο πλευρό των αθώων πολιτών, ενώ θα εξαλείφει τους τρομοκράτες που απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και ολόκληρο τον κόσμο με πυρηνικά όπλα. Μπορεί να αποφευχθεί μεγαλύτερη καταστροφή αν το καθεστώς αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης και προχωρήσει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ».

Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο έντασης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντείνουν τις προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη σχετικά με τα πυρηνικά της προγράμματα.