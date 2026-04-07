Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν καθοδηγούνται από τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σέμπαζ Σαρίφ, και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με αναφορά του CBS, που επικαλείται πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Ισάκ Νταρ ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τρίτης τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τις προσπάθειες του Ισλαμαμπάντ να προωθήσει διάλογο και διπλωματική εμπλοκή με στόχο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι ο Νταρ και ο Σαουδάραβας Υπουργός Εξωτερικών Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση, ενώ ο Νταρ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.