Το Ισραήλ θα συμμετέχει στη διετή εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μόλις μιάμιση ώρα πριν από την προθεσμία που έχει ορίσει προς το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, διαφορετικά θα ενταθούν οι στρατιωτικές επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σε αμερικανικό δίκτυο.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ συμφώνησε να αναστείλει την εκστρατεία βομβαρδισμών όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

Την ίδια ώρα η Τεχεράνη εξαπέλυσε σειρά πυραυλικών επιθέσεων κατά του κεντρικού Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ.