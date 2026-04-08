Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει αναλάβει ρόλο κεντρικού διαμεσολαβητή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δήλωσε ότι η δύο εβδομάδων εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται «σε ισχύ άμεσα», παρά τη συνεχιζόμενη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν κατά του Ισραήλ.
Ο Σεχμπάζ Σαρίφ επισημαίνει ότι, πέρα από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, «οι σύμμαχοί τους» συμφώνησαν σε «άμεση κατάπαυση πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων περιοχών».
Παράλληλα, προσκαλεί ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν την Παρασκευή για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να επιτύχουν «μια οριστική συμφωνία για την επίλυση όλων των διαφορών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συζητήσεις θα «οδηγήσουν σε βιώσιμη ειρήνη».
With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere, EFFECTIVE IMMEDIATELY.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 7, 2026
