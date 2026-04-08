Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, χώρα που έχει αναλάβει ρόλο κεντρικού διαμεσολαβητή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, δήλωσε ότι η δύο εβδομάδων εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών τίθεται «σε ισχύ άμεσα», παρά τη συνεχιζόμενη εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν κατά του Ισραήλ.

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ επισημαίνει ότι, πέρα από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον, «οι σύμμαχοί τους» συμφώνησαν σε «άμεση κατάπαυση πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων περιοχών».

Παράλληλα, προσκαλεί ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν την Παρασκευή για να συνεχίσουν τις συνομιλίες και να επιτύχουν «μια οριστική συμφωνία για την επίλυση όλων των διαφορών», εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι συζητήσεις θα «οδηγήσουν σε βιώσιμη ειρήνη».