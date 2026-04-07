Το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενεργοποίησαν συναγερμούς για πυραύλους, τα ξημερώματα της Τετάρτης, παρά το γεγονός ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει εκεχειρία δύο εβδομάδων στον πόλεμο.

Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιοι στόχοι χτύπηθηκαν στις δύο χώρες, οι οποίες δέχθηκαν το κύριο πλήγμα από πυραύλους και drones κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Ιρανικοί Φρουροί της Επανάστασης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις στρατιωτικές αποφάσεις, με μεμονωμένους διοικητές να αποφασίζουν τι και πότε θα χτυπηθεί, ενώ η πολιτική ηγεσία της χώρας παρέμενε σε δεύτερο πλάνο.

Παρά την ανακήρυξη της εκεχειρίας και τον προγραμματισμό συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, παραμένει αβέβαιο αν οι εμπλεκόμενοι συμφώνησαν πραγματικά να σταματήσουν τις επιθέσεις.

Ωστόσο, σε πολλές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι εμπλεκόμενοι συχνά εξαπολύουν τελευταίες επιθέσεις για να μπορέσουν να ισχυριστούν νίκη ενώπιον του πληθυσμού τους.