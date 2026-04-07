Το Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι δέχεται μια κατάπαυση πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Ιράν θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Σε ανακοίνωσή του, το Ιράν γνωστοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή.

«Τονίζεται ότι αυτό δεν σηματοδοτεί τον τερματισμό του πολέμου», αναφέρει η ανακοίνωση. «Τα χέρια μας παραμένουν πάνω στη σκανδάλη, και οποιοδήποτε ελάχιστο λάθος από τον εχθρό θα αντιμετωπιστεί με πλήρη ισχύ».

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός επιτεύχθηκε με την έγκριση του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συμφωνία θεωρείται «νίκη για το Ιράν» και προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία θα διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ θα επιτρέπεται για τις επόμενες δύο εβδομάδες υπό ιρανική στρατιωτική διαχείριση, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η πρόταση 10 σημείων που απέστειλε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες προβλέπει ελεγχόμενη διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ υπό συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τον τερματισμό του πολέμου κατά του Ιράν και των συμμάχων του, καθώς και την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, την καταβολή πλήρους αποζημίωσης στο Ιράν και την απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.