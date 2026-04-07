Δύο άτομα, ανάμεσά τους ένα οκτάχρονο παιδί, σκοτώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Βαγδάτη, όταν ένας πύραυλος έπληξε το σπίτι τους στην ιρακινή πρωτεύουσα, προκαλώντας πυρκαγιά, όπως μετέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από την αστυνομία του Ιράκ.

«Άλλοι τρεις άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκα, τραυματίστηκαν» στο συμβάν αυτό, στη συνοικία Αμιρίγια, στο ανατολικό τμήμα της ιρακινής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα στο AFP ότι «ρουκέτα έπεσε πάνω σε σπίτι στη συνοικία Αμιρίγια».