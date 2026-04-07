Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα ότι τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη Ντόχα από πτώση συντριμμιών, έπειτα από την αναχαίτιση πυραυλικής επίθεσης που αποδόθηκε στο Ιράν, το οποίο συνεχίζει και κλιμακώνει τα αντίποινα κατά κρατών του Κόλπου.

«Οι αρχές ασφαλείας αντιδρούν σε συμβάν οφειλόμενο στην αναχαίτιση από την αντιαεροπορική άμυνα του Κατάρ ιρανικών πυραύλων, με συνέπεια να πέσουν συντρίμμια πάνω στο σπίτι πολίτη στην περιοχή Μουράιχ», εξήγησε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στα αγγλικά, αναφερόμενο σε συνοικία στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του εμιράτου. Καταγράφτηκαν «τέσσερις τραυματισμοί μέτριας σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένου παιδιού από το Κατάρ», πρόσθεσε.