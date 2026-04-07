Η τιμή του βαρελιού West Texas Intermediate (WTI), που αποτελεί δείκτη αναφοράς για το αμερικανικό αργό στις διεθνείς αγορές, κατέγραψε πτώση σχεδόν 7% τα ξημερωμάτα της Μεγάλης Πέμπτης, λίγη ώρα αφότου ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται την πρόταση του Πακιστάν για αναστολή δύο εβδομάδων των καταστροφικών βομβαρδισμών κατά πολιτινών υποδομών του Ιράν, τους οποίους είχε απειλήσει να διατάξει.

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στη 01:45 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, στα 105,12 δολάρια.