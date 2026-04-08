Δυσαρεστημένος είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με τη στάση που κράτησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς έμεινε ουδέτερο, αντί να αναμειχθεί και μάλιστα ενεργά στις εχθροπραξίες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, δήλωσε ότι εκφράζει τις θέσεις του Αμερικανού προέδρου.

«Το ΝΑΤΟ έδωσε εξετάσεις και απέτυχε. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες», είπε, προσθέτοντας ότι σύμφωνα με τον Τραμπ «είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί» το ΝΑΤΟ.

Όσον αφορά την εκεχειρία με το Ιράν, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε καθόλου σοβαρή την ιρανική πρόταση 10 σημείων που υποστήριξε η Τεχεράνη ότι αποδέχτηκαν οι ΗΠΑ.

«Μην πιστεύετε ότι λέει το Ιράν. Η ιδέα ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα δεχόταν ποτέ μια λίστα απαιτήσεων του Ιράν ως συμφωνία είναι εντελώς παράλογη», είπε προσθέτοντας ότι το Ιράν αναγκάστηκε να καταθέσει νέες προτάσεις, οι οποίες τελικά συμβάδιζαν με τις αμερικανικές θέσεις.

Σε οριακό σημείο η εκεχειρία

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται επίσης μία πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Παρ’ όλα αυτά ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία που συμφώνησαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ⁠Axios επικαλούμενο την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σήμερα για «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από το Ισραήλ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, χώρας που είχε ρόλο μεσολαβητή για την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Αμπάς Αραγτσί και ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίρ Μουνίρ, «υπογράμμισαν τη σημασία να εφαρμοστούν τα σημεία συμφωνίας” μεταξύ των δύο χωρών για την “ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή».