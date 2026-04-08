Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανησυχίας, καθώς το άνοιγμά τους μετά την εκεχειρία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν θεωρείται κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση της ροής ενέργειας από τον Περσικό Κόλπο. Ωστόσο, η επαναλειτουργία αυτού του στρατηγικού περάσματος είναι μόνο η αρχή μιας πολύ πιο σύνθετης και χρονοβόρας διαδικασίας.

Παρά τη συμφωνία για δίοδο των πλοίων χωρίς επιθέσεις, η πραγματικότητα στην ενεργειακή αγορά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Διυλιστήρια, αποθηκευτικοί χώροι, πεδία πετρελαίου και φυσικού αερίου σε τουλάχιστον εννέα χώρες έχουν δεχθεί πλήγματα, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας πάνω από το 10% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η εκεχειρία μπορεί να απομακρύνει προσωρινά τον κίνδυνο πλήρους παράλυσης, όμως οι ζημιές στις υποδομές, η έλλειψη εξειδικευμένου εξοπλισμού και η αβεβαιότητα για το αν οι εχθροπραξίες θα επανεκκινήσουν, κρατούν σε επιφυλακή κυβερνήσεις, εταιρείες και αγορές.

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: Γιατί η επανεκκίνηση θα πάρει χρόνο

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η ασφαλής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το τι συμβαίνει πίσω από αυτά, στις ίδιες τις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Για να αποκατασταθεί η παραγωγή, απαιτούνται τεχνικοί έλεγχοι, αντικατάσταση ειδικά κατασκευασμένων μηχανημάτων, επαναφορά προσωπικού και επιστροφή δεξαμενόπλοιων και εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν ήδη διασκορπιστεί σε όλο τον κόσμο.

Αναλυτές της αγοράς και στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν ότι ένα μέρος της παραγωγής μπορεί να επανέλθει μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες, αρκεί να μην αναζωπυρωθεί η σύγκρουση. Πρώτο βήμα αναμένεται να είναι η αποστολή των αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων που έχουν ήδη συγκεντρωθεί σε δεξαμενές κοντά στο στενό.

Η πλήρης αποκατάσταση, όμως, δεν θα είναι γρήγορη. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ζημιές μπορεί να χρειαστούν μήνες για να διορθωθούν, ενώ σε ορισμένες βαριά χτυπημένες εγκαταστάσεις οι επισκευές εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν ακόμη και χρόνια.

Στενά του Ορμούζ και φυσικό αέριο: Οι μεγάλες ζημιές κρατούν ψηλά την αβεβαιότητα

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά και το φυσικό αέριο. Ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά σημεία της περιοχής είναι το Ras Laffan στο Κατάρ, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, που τροφοδοτεί χώρες της Ασίας και της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, το Κατάρ σταμάτησε την παραγωγή LNG στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, ενώ επιθέσεις κατέστρεψαν περίπου το 17% της δυναμικότητας της εγκατάστασης. Τα τμήματα που δεν έχουν υποστεί ζημιές θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν σταδιακά μέσα σε εβδομάδες ή μήνες, όμως τα πιο σοβαρά χτυπήματα αφορούν κρίσιμο εξοπλισμό που είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί.

Ορισμένες από τις μονάδες που επλήγησαν διαθέτουν τεράστιες υποδομές ψύξης αερίου, ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο συγκρότημα. Η αντικατάστασή τους δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς η κατασκευή και παράδοση νέου εξοπλισμού μπορεί να απαιτήσει δύο χρόνια ή και περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και με ανοιχτά Στενά του Ορμούζ, η προσφορά φυσικού αερίου δεν θα επανέλθει γρήγορα στα προπολεμικά επίπεδα.

Στενά του Ορμούζ: Τι σημαίνει αυτό για τιμές και καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ μεταφράζεται σε επίμονες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων. Ακόμη και αν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, η αγορά δεν αναμένει άμεση επιστροφή στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Ο λόγος είναι διπλός. Από τη μία, οι χώρες καταναλώνουν ήδη τα ενεργειακά αποθέματα που είχαν σχηματίσει πριν από τη σύγκρουση. Από την άλλη, η τεχνική επαναφορά των πετρελαιοπηγών και των μονάδων επεξεργασίας παραμένει περίπλοκη. Όσο περισσότερο μένουν κλειστά τα πηγάδια, τόσο δυσκολότερη γίνεται η επανεκκίνησή τους, καθώς μπορεί να αλλάξουν οι υπόγειες πιέσεις, να συσσωρευτεί νερό ή να προκληθεί διάβρωση σε κρίσιμα τμήματα από αέρια όπως το υδρόθειο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι υψηλές τιμές δεν είναι εύκολο να αποκλιμακωθούν σύντομα. Η αγορά θα συνεχίσει να ενσωματώνει ένα αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο, ακόμη και αν η πολεμική ένταση μειωθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι αναλυτές εκτιμούν πως οι τιμές του πετρελαίου στο τέλος του 2026 θα παραμείνουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με τις προβλέψεις που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο.

Το μήνυμα είναι σαφές: τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να αποτελούν το κλειδί για την κυκλοφορία της ενέργειας στην περιοχή, όμως το άνοιγμά τους από μόνο του δεν αρκεί για να σβήσει την κρίση. Οι ζημιές στις υποδομές, η τεχνική πολυπλοκότητα των επισκευών και η μόνιμη πλέον γεωπολιτική νευρικότητα διαμορφώνουν ένα νέο, πιο ακριβό και πιο αβέβαιο ενεργειακό τοπίο.