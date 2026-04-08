Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση, την οποία συνυπογράφει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στη δήλωση αναφέρεται ότι η ΕΕ θα συμβάλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ενώ τονίζεται ότι πρέπει να τερματιστεί άμεσα με διπλωματικά μέσα ο πόλεμος.

Αναλυτικά, η δήλωση:

«Χαιρετίζουμε την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συνήφθη σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Ευχαριστούμε το Πακιστάν και όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους για τη διευκόλυνση αυτής της σημαντικής συμφωνίας.

Ο στόχος πρέπει τώρα να είναι η διαπραγμάτευση ενός γρήγορου και διαρκούς τερματισμού του πολέμου εντός των προσεχών ημερών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με διπλωματικά μέσα.

Ενθαρρύνουμε σθεναρά την ταχεία πρόοδο προς μια ουσιαστική διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων.

Αυτό θα είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία του άμαχου πληθυσμού του Ιράν και τη διασφάλιση της ασφάλειας στην περιοχή. Μπορεί να αποτρέψει μια σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Υποστηρίζουμε αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες. Για τον σκοπό αυτόν, είμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους.

Καλούμε όλες τις πλευρές να εφαρμόσουν την κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».