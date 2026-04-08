Απογοητευμένο είναι το Ισραήλ με την εκεχειρία που επετεύχθη με το Ιράν, καθώς πιστεύει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δείλιασε από τη στιγμή που συμφώνησε να σταματήσει η αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή.

«Ποτέ στην ιστορία μας δεν έχει συμβεί τέτοια πολιτική καταστροφή», είπε ο Γιαΐρ Λαπίντ, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι «το Ισραήλ δεν συμμετείχε καν στις συζητήσεις, όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούσαν την εθνική μας ασφάλεια».

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν, ο λαός επέδειξε εκπληκτική ανθεκτικότητα», είπε, προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε ούτε έναν από τους στόχους που ο ίδιος είχε θέσει».

Ο Λαπίντ είπε επίσης ότι «θα μας πάρει χρόνια να αποκαταστήσουμε την πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

Η εφημερίδα The Jerusalem Post έγραψε ότι πολλοί στο Ισραήλ θεωρούν την κατάπαυση του πυρός ως αρνητικό αποτέλεσμα, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ και μέλος του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit, Ζβίκα Φόγκελ, να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα.

«Ντόναλντ, πραγματικά δείλιασες», έγραψε στην πλατφόρμα Χ, υποστηρίζοντας ότι «ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είχε τα κότσια» να συνεχίσει τον πόλεμο.

Επίσης, ο πρόεδρος του κόμματος «Ισραήλ Μπεϊτενού», Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, προειδοποίησε ότι η κατάπαυση του πυρός «δίνει στο καθεστώς των Αγιατολάχ μια ανάσα και την ευκαιρία να ανασυνταχθεί», προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, χωρίς να αποκηρύξει την καταστροφή του Ισραήλ, τον εμπλουτισμό ουρανίου, την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων και τη στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων στην περιοχή, σημαίνει ότι θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε σε μια νέα εκστρατεία υπό σκληρότερες συνθήκες και να πληρώσουμε βαρύτερο τίμημα».

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την εκεχειρία έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε στενή συνεργασία με το Ιράν, όπου όπως υποστήριξε, έχει ήδη συντελεστεί «αλλαγή καθεστώτος».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκονται στο τραπέζι συζητήσεις για ενδεχόμενη άρση τόσο των δασμών όσο και των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, συμπληρώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού το οποίο, όπως είπε, «θάφτηκε» ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών του 2025.