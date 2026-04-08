Οι ΗΠΑ διαμηνύουν ότι παραμένουν σε πλήρη στρατιωτική ετοιμότητα απέναντι στο Ιράν, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας και την έναρξη διπλωματικής προσπάθειας για πολιτική διέξοδο. Το μήνυμα από την Ουάσινγκτον είναι σαφές: αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε διαπραγματευτική λύση, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να επιστρέψουν άμεσα στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε από τον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν, πρόεδρο των Μεικτών Επιτελείων, μία ημέρα μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποτραβηχτεί την τελευταία στιγμή από ένα ακόμη πιο καταστροφικό πλήγμα κατά του Ιράν. Παράλληλα, Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να συναντηθούν στο Πακιστάν για συνομιλίες, σε μια προσπάθεια να δοθεί συνέχεια στην εύθραυστη παύση των εχθροπραξιών.

Ωστόσο, η εικόνα μόνο σταθερότητα δεν αποπνέει. Παρά την εκεχειρία, επιθέσεις συνεχίστηκαν σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ η καχυποψία ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει βαθιά. Το Ιράν δηλώνει ότι προσέρχεται στις συνομιλίες χωρίς εμπιστοσύνη προς τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ενώ η Ουάσινγκτον επιχειρεί να παρουσιάσει τον πόλεμο ως καθαρή στρατιωτική νίκη.

ΗΠΑ και Ιράν: Εκεχειρία χωρίς εγγυήσεις

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η κατάπαυση του πυρός δεν σημαίνει λήξη της απειλής, αλλά απλώς μια προσωρινή παύση. Ο στρατηγός Κέιν ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες, εφόσον τους ζητηθεί, να επαναλάβουν τις επιχειρήσεις με την ίδια ταχύτητα και ακρίβεια που επέδειξαν τις προηγούμενες 38 ημέρες.

Το Πεντάγωνο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξαν ότι το Ιράν έχει υποστεί βαριά στρατιωτική φθορά. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, καταστράφηκε περίπου το 80% των ιρανικών συστημάτων αεράμυνας, χτυπήθηκε το 90% των εργοστασίων οπλικών συστημάτων και βυθίστηκε σχεδόν το 90% του συμβατικού ναυτικού στόλου της χώρας.

Παρά αυτή την εικόνα, η στρατηγική αποτίμηση είναι πιο σύνθετη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρότι οι ΗΠΑ πέτυχαν σημαντικά τακτικά αποτελέσματα, το ιρανικό καθεστώς παραμένει όρθιο. Αυτό σημαίνει ότι ο βασικός πολιτικός στόχος, δηλαδή μια καθοριστική ανατροπή των ισορροπιών στην Τεχεράνη, δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί.

ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: Ισχυρή παρουσία και ανοιχτό στρατιωτικό μέτωπο

Οι ΗΠΑ διατηρούν ήδη περισσότερους από 50.000 στρατιώτες στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με το άρθρο, έχουν ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία τους. Η μετακίνηση χιλιάδων πεζοναυτών από το Σαν Ντιέγκο προς την περιοχή συνεχίζεται, στοιχείο που δείχνει ότι η Ουάσινγκτον δεν θεωρεί πως η κρίση έχει πραγματικά τελειώσει.

Την ίδια ώρα, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα τηρήσει την εκεχειρία, αλλά και για να παρακολουθούν το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της χώρας. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης για την κατάσχεσή του, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η κατάσταση γίνεται πιο επικίνδυνη επειδή η Τεχεράνη έχει ήδη δείξει ότι μπορεί να απειλήσει σοβαρά τις ενεργειακές ροές του Κόλπου μέσω της επιρροής της στα Στενά του Ορμούζ. Παρά την εκεχειρία, ιρανική επίθεση έπληξε τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής – Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, ενώ Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ ανακοίνωσαν νέες επιθέσεις με drones κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

ΗΠΑ: Νίκη στο πεδίο ή εύθραυστη ισορροπία;

Οι ΗΠΑ επιχειρούν να διαμορφώσουν το αφήγημα μιας καθαρής επιτυχίας απέναντι στο Ιράν, όμως η πραγματικότητα δείχνει πιο αντιφατική. Από τη μία πλευρά, η Ουάσινγκτον προβάλει τη στρατιωτική υπεροχή της και την ικανότητά της να πλήξει καθοριστικά τις ιρανικές δυνατότητες. Από την άλλη, το Ιράν μιλά επίσης για ιστορική νίκη, υποστηρίζοντας ότι άντεξε μια άδικη και παράνομη επίθεση χωρίς να λυγίσει πολιτικά.

Το γεγονός ότι οι δύο πλευρές προσέρχονται στις συνομιλίες με τόσο διαφορετική ανάγνωση των εξελίξεων δείχνει ότι η εκεχειρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Στο μεταξύ, ο πόλεμος είχε ήδη σημαντικό κόστος και για τις ΗΠΑ, καθώς μέσα στις 38 ημέρες των συγκρούσεων σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιώτες και τραυματίστηκαν 372 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, έστω κι αν οι περισσότεροι επέστρεψαν αργότερα στην υπηρεσία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επιτυχής επιχείρηση διάσωσης δύο αεροπόρων που καταρρίφθηκαν πάνω από το Ιράν αποτέλεσε ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα επεισόδια της σύγκρουσης. Ήταν μια υπενθύμιση ότι, παρά τη διπλωματική κινητικότητα, η ένταση παραμένει υπαρκτή και η πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης δεν έχει απομακρυνθεί.

Για τις ΗΠΑ, το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Αν οι συνομιλίες στο Πακιστάν αποδώσουν, η Ουάσινγκτον θα μπορέσει να παρουσιάσει την πίεση που άσκησε ως μοχλό για μια νέα συμφωνία. Αν όμως αποτύχουν, όλα δείχνουν ότι το στρατιωτικό σκέλος της κρίσης μπορεί να επιστρέψει πολύ πιο γρήγορα από όσο θα ήθελε η διεθνής κοινότητα.