Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ύστερα από μια μακρά περίοδο εχθροπραξιών, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει καθοριστικά τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για νέα δεδομένα στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Τεχεράνης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε στενή συνεργασία με το Ιράν, όπου όπως υποστήριξε, έχει ήδη συντελεστεί «αλλαγή καθεστώτος». Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι βρίσκονται στο τραπέζι συζητήσεις για ενδεχόμενη άρση τόσο των δασμών όσο και των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη, μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων.

«Δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ουρανίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, συμπληρώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «συνεργαστούν» με το Ιράν για την εξόρυξη πυρηνικού υλικού το οποίο, όπως είπε, «θάφτηκε» ως αποτέλεσμα των βομβαρδισμών του 2025.

Επιφυλακτικοί οι Φρουροί της Επανάστασης

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στη συμφωνία, διαμηνύοντας ότι παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως δήλωσαν, κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη», παρά την κατάπαυση του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι δεν «εμπιστεύονται» την Ουάσινγκτον.

Σε σχετική ανάρτηση στο Telegram, υπογράμμισαν ότι οι Φρουροί, «με το δάχτυλο στη σκανδάλη», είναι έτοιμοι να ανταποδώσουν «αν ο εχθρός επαναλάβει τους λανθασμένους υπολογισμούς του».

«Ο εχθρός ήταν πάντα παραπλανητικός, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και θα απαντήσουμε σε οποιαδήποτε επιθετικότητα σε υψηλότερο επίπεδο», κατέληξαν.

Θετική η Χαμάς

Από την πλευρά της, η Χαμάς τοποθετήθηκε θετικά απέναντι στην εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη με ευρύτερες προεκτάσεις στην περιοχή. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ένα «σημαντικό βήμα» προς «τη μείωση της αμερικανικής ηγεμονίας» στη Μέση Ανατολή.

«Η κατάπαυση του πυρός που βασίστηκε σε ιρανική πρόταση και έγινε δεκτή από τον Τραμπ είναι χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή», υπογράμμισε η οργάνωση σε επίσημη ανακοίνωσή της.

Στην ίδια κατεύθυνση, πρόσθεσε πως «η βούληση ελεύθερων λαών, που είναι έτοιμοι να πληρώσουν το τίμημα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, θριάμβευσε», επισημαίνοντας τη στάση των λαών που αντιτίθενται στην αμερικανική επιρροή. Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς αποτελεί σύμμαχο της Τεχεράνης και ασκεί διοίκηση στη Λωρίδα της Γάζας.