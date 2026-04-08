Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Τρίτη, αργά το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο πως πιστεύει ότι η Κίνα συνέβαλε ώστε το Ιράν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να κλείσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

«Αυτό θέλω να πω», απάντησε ο κ. Τραμπ σε σύντομες τηλεφωνικές δηλώσεις του στο AFP, ερωτηθείς σχετικά με την ενδεχόμενη συμβολή του Πεκίνου στην απόφαση της Τεχεράνης, συμμάχου του, να διαπραγματευτεί κατάπαυση του πυρός.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει την κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας ότι η Κίνα έχει καταβάλει τις δικές της προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας ειρήνης με διάρκεια στη Μέση Ανατολή.

«Η Κίνα υποστήριξε με συνέπεια άμεση κατάπαυση του πυρός και παύση των εχθροπραξιών, καθώς και την επίλυση των διαφορών μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαύλων», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Μάο Νινγκ.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δεν αναφέρθηκε λεπτομερώς στις προσπάθειες της Κίνας όταν ρωτήθηκε σχετικά στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, έχει επικοινωνήσει 26 φορές με τους ομολόγους του εμπλεκομένων στην κρίση χωρών, διευκρίνισε η Μάο Νινγκ.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις επαφές με το Πακιστάν, που έπαιξε κρίσιμο ρόλο διαμεσολαβητή στην κρίση.

Το Ιράν είναι εμπορικός και στρατηγικός εταίρος της Κίνας. Πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου είχε προορισμό την Κίνα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Η Κίνα έχει καταδικάσει έντονα τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα. Έχει επικρίνει επίσης εμμέσως τα ιρανικά πλήγματα εναντίον των χωρών της περιοχής και τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Το Πεκίνο παρέμεινε πολύ διακριτικό στη διπλωματική δράση του και στις επαφές του κυρίως με το Ιράν.

«Ως μεγάλη υπεύθυνη δύναμη, η Κίνα θα συνεχίσει να διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο και να συμβάλλει ενεργά στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ηρεμίας στην περιοχή του Κόλπου και στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Μάο Νινγκ.