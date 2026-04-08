Δύο πλοία έχουν ήδη διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη της εκεχειρίας, σηματοδοτώντας τις πρώτες κινήσεις αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως. Και τα δύο πλοία αναχώρησαν από ιρανικά λιμάνια και ακολούθησαν διαδρομή μέσω υδάτων που ελέγχονται από το Ιράν.

Το πρώτο πλοίο, το ελληνόκτητο φορτηγό « NJ Earth», φορτώθηκε στο λιμάνι του Μπουσέρ και κατευθύνεται προς την Ινδία. Το δεύτερο, επίσης πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου με την ονομασία «Daytona Beach», αναχώρησε από το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς. Οι συγκεκριμένες διελεύσεις θεωρούνται ενδεικτικές της σταδιακής επανόδου της εμπορικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται πως ένας μικρός αριθμός επιπλέον πλοίων κινείται προς την κατεύθυνση των Στενών, γεγονός που ενισχύει την εικόνα σταδιακής κινητικότητας, αν και η κατάσταση παραμένει εύθραυστη.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από την πλατφόρμα MarineTraffic, καταγράφηκαν 11 διελεύσεις την Τρίτη, έξι τη Δευτέρα και 14 την Κυριακή, στοιχείο που αποτυπώνει τις διακυμάνσεις στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών.

Τα ίδια δεδομένα δείχνουν ότι εκατοντάδες πλοία παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων 426 δεξαμενόπλοια, 34 πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG) και 19 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Πολλά από αυτά είχαν ουσιαστικά εγκλωβιστεί λόγω της διαταραχής στη ναυσιπλοΐα που προηγήθηκε.

Αναλυτές ναυτιλίας της Lloyd’s List επισημαίνουν ότι ορισμένοι πλοιοκτήτες προετοιμάζονται για ταχεία αποχώρηση από τον Περσικό Κόλπο, γεγονός που υποδηλώνει ανησυχία για ενδεχόμενη νέα ένταση ή αστάθεια στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, το Ιράν φαίνεται να εκτρέπει τα πλοία από τη συνήθη εμπορική διαδρομή που διέρχεται από το κέντρο των Στενών, οδηγώντας τα σε έναν «ασφαλή διάδρομο» εντός ιρανικών υδάτων, σε μια προσπάθεια ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας.