Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε ένα τελευταίο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων στο Ιράν, πριν από την παύση πυρός που τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF). Οι επιθέσεις στόχευσαν κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι παραμένει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για κάθε ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με τις IDF, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν δεκάδες ιρανικές εγκαταστάσεις εκτόξευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε επίσημη δήλωση, οι IDF ανέφεραν: «Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν σταματήσει τα πυρά στην εκστρατεία κατά του Ιράν και βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για άμυνα, έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση».

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι, παρά την παύση των επιθέσεων στο Ιράν, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της υποστηριζόμενης από το Ιράν ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται κανονικά. Όπως επισημάνθηκε, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Εικόνες που καταγράφηκαν το πρωί δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από την πόλη Τύρος του Λιβάνου, μετά από νέες ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή. Νωρίτερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις εκκένωσης προς τους κατοίκους συγκεκριμένων προαστίων της πόλης, ενόψει των επιχειρήσεων.