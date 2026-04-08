Παρά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στο Ιράν, όπως δήλωσε στο The Times of Israel ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, το Ιράν έχει εκτοξεύσει πολλές ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, παρόλο που η εκεχειρία φέρεται να είχε τεθεί σε ισχύ.

Επιπλέον, ενώ ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανέφερε ότι η εκεχειρία θα περιλαμβάνει και τον Λίβανο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ μέχρι στιγμής.