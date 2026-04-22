Νέα προειδοποίηση απηύθυνε ο στρατός του Ιράν, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις κατά στόχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ σε περίπτωση που επαναληφθούν επιθετικές ενέργειες εναντίον της Τεχεράνης.

Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση και αποδόθηκε στον εκπρόσωπο του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, περίπου την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιούσε την παράταση της εκεχειρίας, η οποία επρόκειτο να λήξει την Τετάρτη, ώστε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας και οποιασδήποτε δράσης κατά του Ισλαμικού Ιράν, οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα πλήξουν άμεσα προκαθορισμένους στόχους με ισχύ και θα δώσουν ένα ακόμη, πιο σκληρό μάθημα στην επιθετική Αμερική και στο σιωνιστικό καθεστώς που σκοτώνει παιδιά».

Παρά τις εξελίξεις, παραμένει ασαφές αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επρόκειτο να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες, ωστόσο το ταξίδι ακυρώθηκε, καθώς το Ιράν δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του.