Με τις ηχηρές δηλώσεις του στην πλατφόρμα Truth Social και τις αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συζητήσεις του με δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε τις τελευταίες ημέρες να επιτείνει τη σύγχυση σε ό,τι αφορά τα σχέδιά του για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολιάζει τις εξελίξεις σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, στις λίγο-πολύ βιαστικές συνομιλίες του με τους δημοσιογράφους (μεταξύ αυτών και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου) που τον καλούν στο κινητό τηλέφωνό του.



Δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ο Λευκός Οίκος χρειάστηκε να ανασκευάσει τις δηλώσεις που έκανε υπό αυτές τις συνθήκες ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος πρόεδρος. Την Κυριακή, ο Τραμπ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς δεν θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν στο Πακιστάν, πληροφορία που διαψεύστηκε σχεδόν αμέσως από επίσημη πηγή.



Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος διαβεβαίωσε την εφημερίδα New York Post ότι οι διαπραγματευτές ήταν καθ’ οδόν για το Ισλαμαμπάντ, κάτι που δεν ίσχυε. Όχι μόνο δεν έφυγε από την Ουάσινγκτον, αλλά ο αντιπρόεδρος βρισκόταν ακόμη εκεί σήμερα το μεσημέρι και συμμετείχε σε «επιπρόσθετες συζητήσεις».



Οι αλλεπάλληλες επαφές του Τραμπ με τους δημοσιογράφους κλονίζουν τη μέχρι πρότινος εδραιωμένη πεποίθηση ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να έχει πάντα ασφαλείς επικοινωνίες» και ότι «ο χρόνος του είναι πολύτιμος», σημείωσε ο Ρόμπερτ Ρόουλαντ, καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. Ο καθηγητής υπενθύμισε την αντιπαράθεση που είχε προκληθεί μεταξύ του Μπαράκ Ομπάμα και των υπηρεσιών ασφαλείας για το κινητό τηλέφωνο BlackBerry που χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο πρώην πρόεδρος αλλά είχε κριθεί «ελάχιστα αξιόπιστο» από τους συμβούλους του, σε θέματα ασφαλείας.



Παράλληλα, ενώ οι προκάτοχοί του προσπαθούσαν να υιοθετήσουν ένα ενωτικό ύφος εν καιρώ συγκρούσεων, ο Τραμπ κάνει «ακριβώς το αντίθετο, πολιτικοποιεί τα πάντα μέχρι τα άκρα», πρόσθεσε ο Ρόουλαντ.



Χθες και σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επιτέθηκε σφοδρά στην αντιπολίτευση. Στις αναρτήσεις του χαρακτήρισε τους Δημοκρατικούς «προδότες» που «κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους» για να βλάψουν την επιχείρηση «Επική Οργή» στο Ιράν. Τα έβαλε επίσης με πολλά μέσα ενημέρωσης επειδή δεν του αρέσει ο τρόπος με τον οποίο καλύπτουν τον πόλεμο.



Τη Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμβουλεύεται, ούτε ενημερώνει κανέναν πριν αναρτήσει στην πλατφόρμα του μηνύματα που βρίθουν θαυμαστικών και κεφαλαίων, ανακατεύοντας απειλές περί Αποκάλυψης με ανεπίσημο, έως και χυδαίο κάποιες φορές ύφος.



Η εφημερίδα υποστήριξε επίσης ότι το περιβάλλον του προέδρου φρόντισε να τον κρατήσει σε απόσταση κατά την πρόσφατη διάσωση ενός Αμερικανού πιλότου στο Ιράν, καθώς φοβόταν ότι η «ανυπομονησία» του θα διατάρασσε την εντυπωσιακή επιχείρηση. Αυτή η παρορμητικότητα εκδηλώνεται επίσης, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Ρόουλαντ, από τις επαναλαμβανόμενες «παραβιάσεις» των διπλωματικών κανόνων ευγενείας και των στρατιωτικών εθίμων.

Θα νικούσε στο Βιετνάμ

Ο Τραμπ επικρίθηκε δριμύτατα αφού φόρεσε ένα κασκέτο με τη λέξη USA τυπωμένη με χρυσά γράμματα για να υποδεχτεί τις σορούς των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μέση Ανατολή. Ένα παρόμοιο καπέλο πωλείται στον ιστότοπο του Trump Organization έναντι 55 δολαρίων.



Σκανδάλισε επίσης πολλούς Αμερικανούς χριστιανούς με το μοντάζ που τον απεικόνιζε σαν Ιησού, δίπλα σε έναν ένστολο στρατιώτη και ένα μαχητικό αεροσκάφος. Ο πρόεδρος απέσυρε στη συνέχεια την ανάρτηση αυτήν, κάτι που δεν το συνηθίζει.



Αν και ο Τραμπ πήρε απαλλαγή από τον πόλεμο του Βιετνάμ (1954-75) επικαλούμενος λόγους υγείας, δεν δίστασε σήμερα να πει στο CNBC ότι αν ήταν στην εξουσία εκείνη την εποχή θα κέρδιζε «πολύ γρήγορα» τον πόλεμο.



Οι ήδη χαοτικές δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν χάνονται ολοένα και περισσότερο μέσα στις παρεκβάσεις του για ένα από τα αγαπημένα θέματά του: την κατασκευή και ανακαίνιση κτιρίων. Στη σημερινή συνέντευξή του στο CNBC, επί παραδείγματι, προχώρησε σε μια λεπτομερή, ζωηρή κριτική των εργασιών που έγιναν στο κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, της οποίας τον διοικητή, τον Τζερόμ Πάουελ, απεχθάνεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Με την ευκαιρία αυτή αναφέρθηκε και πάλι στο θέμα που φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαίτερα, την κατασκευή της μνημειώδους αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. «Χτίζω κάτω από τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό και γρηγορότερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα» υπερηφανεύτηκε ο πρώην κτηματομεσίτης.



Σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, από τις αρχές του χρόνου ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρεται σε αυτήν την περιβόητη αίθουσα χορού τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις ημέρες, κατά μέσο όρο.