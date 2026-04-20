Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στον Λευκό Οίκο η κατάρριψη αμερικανικού μαχητικού F-15 πάνω από ιρανικό έδαφος στις 3 Απριλίου, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αντιδρά με ιδιαίτερη ένταση μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό και την τύχη των δύο μελών του πληρώματος.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της The Wall Street Journal, ο Τραμπ φέρεται να εξέφρασε έντονη ανησυχία και εκνευρισμό για ώρες, τόσο για την ασφάλεια των πιλότων όσο και για τις πιθανές πολιτικές συνέπειες μιας αποτυχίας της επιχείρησης.

Η κατάρριψη του μαχητικού ενεργοποίησε άμεσα μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης εντός Ιράν.

Ο πρώτος πιλότος κατάφερε να εκτιναχθεί εγκαίρως και διασώθηκε σχετικά γρήγορα από αμερικανικές δυνάμεις, αποφεύγοντας τη σύλληψη.

Αντίθετα, ο δεύτερος, αξιωματικός συστημάτων οπλισμού, παρέμεινε για περισσότερες από 24 ώρες σε ιρανικό έδαφος. Κινούμενος σε δύσβατη περιοχή και διατηρώντας επικοινωνία με τις αμερικανικές αρχές, κατάφερε να αποφύγει τις ιρανικές δυνάμεις μέχρι τον εντοπισμό του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια νυχτερινής αποστολής ειδικών δυνάμεων, σε ένα από τα πιο κρίσιμα και επικίνδυνα στάδια της αποστολής.

Εκτός αίθουσας επιχειρήσεων ο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια των πιο κρίσιμων φάσεων, η διαχείριση της κρίσης πραγματοποιήθηκε από την αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, με τη συμμετοχή κορυφαίων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Τραμπ δεν βρισκόταν φυσικά στον χώρο. Αντ’ αυτού, λάμβανε ενημερώσεις τηλεφωνικά σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη σκόπιμα από συνεργάτες του, οι οποίοι ανησυχούσαν πως η έντονη συναισθηματική του αντίδραση και η ανυπομονησία του θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ασυγκράτητος και φώναζε ανεξέλεγκτα, προκειμένου να ενημερωθεί άμεσα, αλλά και λόγω της αγωνίας του να μην πιαστούν αιχμάλωτοι οι αμερικανοί πιλότοι.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι ο Τραμπ επηρεάστηκε έντονα από τον φόβο μιας πιθανής επανάληψης της Κρίση ομήρων στο Ιράν, η οποία είχε στιγματίσει την προεδρία του Τζίμι Κάρτερ. Η ιστορική αυτή αναλογία φαίνεται να ενίσχυσε τη συναισθηματική του φόρτιση κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η επίσημη γραμμή του Λευκού Οίκου

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε και διέψευσε τις πληροφορίες περί αποκλεισμού του προέδρου από την αίθουσα επιχειρήσεων.

Σε επίσημη δήλωση, η εκπρόσωπος Τύπου χαρακτήρισε τον Τραμπ «σταθερό ηγέτη», υπογραμμίζοντας ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και χωρίς απώλειες για τις ΗΠΑ. Παράλληλα, τόνισε ότι η στρατιωτική δράση εντάσσεται στη στρατηγική αποτροπής του Ιράν από την απόκτηση πυρηνικών όπλων.