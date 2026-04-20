Βίντεο που δείχνει τις αμερικανικές δυνάμεις να προειδοποιούν και να εξαπολύουν πυρά κατά ενός φορτηγού πλοίου υπό ιρανική σημαία, το οποίο προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση, το αντιτορπιλικό USS Spruance αναχαίτισε το ιρανικό Touska, το οποίο κατευθυνόταν προς το Ιράν, και είχε εκδώσει πολλαπλές προειδοποιήσεις, ενημερώνοντας το πλήρωμα ότι παραβίαζε τον αποκλεισμό.

Αφού το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, η Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι το Spruance «διέταξε το πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιό του και απενεργοποίησε την πρόωση του Touska, πυροβολώντας αρκετές φορές με το πυροβόλο MK 45 των 5 ιντσών του αντιτορπιλικού προς το μηχανοστάσιο του Touska».

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης», ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.

Στη συνέχεια, πεζοναύτες των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν στο πλοίο, το οποίο παραμένει υπό αμερικανική κράτηση.

Το Ιράν υπόσχεται ότι θα «ανταποδώσει σύντομα»

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» την ενέργεια του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού να πάρει διά της βίας τον έλεγχο του ιρανικού φορτηγού πλοίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα, θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας και εναντίον των Αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χθες ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ προειδοποιητικά εναντίον μεγάλου ιρανικού φορτηγού πλοίου υφιστάμενου αμερικανικές κυρώσεις, του Touska, στη θάλασσα του Ομάν, και κατόπιν πήρε τον έλεγχό του.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή την άρση του αποκλεισμού του στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, όμως το Σάββατο πήρε πίσω την κίνηση, γνωστοποίησε πως επανέρχεται ο «αυστηρός έλεγχός» του, με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον ιδίως γαλλικού και βρετανικού πλοίου, κατ’ αυτόν.