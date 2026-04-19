Σε ρόλο εκπροσώπου του αμερικανικού στρατού, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινωσε ότι βρίσκεται υπό κράτηση πλοίο που επιχέιρησε να «σπάσει» τον ναυτικό αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε:

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να περάσει από τον Ναυτικό μας Αποκλεισμό, και δεν πήγε καλά γι’ αυτούς. Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους προειδοποίησε να σταματήσουν. Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν την επιτήρηση του πλοίου. Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει πάνω του! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Όλα αυτά τη στιγνή που το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA διέψευσε πληροφορίες περί νέου γύρου συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το IRNA, η Ουάσιγκτον προβάλλει «υπερβολικές» απαιτήσεις, ενώ κατηγορείται ότι υιοθετεί αντιφατικές θέσεις και μεταβάλλει συχνά τη διαπραγματευτική της στάση. Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και τη χρήση «απειλητικής ρητορικής», έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των συνομιλιών.

Σε ανάρτηση στο Telegram, το IRNA αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «δεν διαφαίνεται θετική προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», χωρίς ωστόσο να επικαλείται συγκεκριμένο αξιωματούχο ή κρατικό φορέα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχα μηνύματα δύο ιρανικών μέσων ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα οποία εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε ενδεχόμενες συνομιλίες.

«Τελευταία ευκαιρία» λέει ο Τραμπ

Η είδηση έρχεται αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι θα πραγματοποιηθεί ένας νέος γύρος «διαπραγματεύσεων» με το Ιράν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε στο Fox News ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα κάνει «το ίδιο λάθος» με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, η κυβέρνηση του οποίου υπέγραψε μια συνολική πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2015.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», προειδοποίησε ο Τραμπ.