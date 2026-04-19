Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως Αμερικανοί διαπραγματευτές θα βρίσκονται στο Πακιστάν αύριο, Δευτέρα 20/4/2026 για την επανάληψη των συνομιλιών, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα μετά τις ιστορικές απευθείας διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη 12η Απριλίου χωρίς επιτυχία.

«Οι εκπρόσωποί μου μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα βρεθούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν.

Το Ιράν δεν έχει προς το παρόν αποφασίσει να στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, «εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός», μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο δημοσιογράφο του.

Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο δρόμων και την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία σε ολόκληρη την πόλη, όπως και στη γειτονική πόλη Ραβάλπιντι.

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν ένοπλους άνδρες και σημεία ελέγχου κοντά σε ξενοδοχεία στο Ισλαμαμπάντ, ιδίως στο Marriott και το Serena, όπου διεξήχθη ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων.

Οι περισσότεροι δρόμοι που οδηγούν στο Serena Hotel ήταν σήμερα αποκλεισμένοι, με συρματοπλέγματα, οδοφράγματα, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και εκτροπές της κυκλοφορίας.

«Ζητάμε από τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ένας δημοτικός αξιωματούχος.