Το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA διέψευσε πληροφορίες περί νέου γύρου συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με το IRNA, η Ουάσιγκτον προβάλλει «υπερβολικές» απαιτήσεις, ενώ κατηγορείται ότι υιοθετεί αντιφατικές θέσεις και μεταβάλλει συχνά τη διαπραγματευτική της στάση. Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και τη χρήση «απειλητικής ρητορικής», έχουν μέχρι στιγμής εμποδίσει την πρόοδο των συνομιλιών.

Σε ανάρτηση στο Telegram, το IRNA αναφέρει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες «δεν διαφαίνεται θετική προοπτική για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις», χωρίς ωστόσο να επικαλείται συγκεκριμένο αξιωματούχο ή κρατικό φορέα.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από αντίστοιχα μηνύματα δύο ιρανικών μέσων ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τα οποία εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή της Τεχεράνης σε ενδεχόμενες συνομιλίες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως αν Ιρανοί αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ενώ καμία αρμόδια αρχή δεν έχει διευκρινίσει τη στάση της χώρας απέναντι στο ενδεχόμενο νέων επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τελευταία ευκαιρία» λέει ο Τραμπ

Η είδηση έρχεται αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι θα πραγματοποιηθεί ένας νέος γύρος «διαπραγματεύσεων» με το Ιράν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε στο Fox News ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Πρόσθεσε επίσης ότι δεν θα κάνει «το ίδιο λάθος» με τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, η κυβέρνηση του οποίου υπέγραψε μια συνολική πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2015.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», προειδοποίησε ο Τραμπ.

Με επικεφαλής τον Τζέι Ντι Βανς οι ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως Αμερικανοί διαπραγματευτές θα βρίσκονται στο Πακιστάν αύριο, Δευτέρα 20/4/2026, για την επανάληψη των συνομιλιών, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λίγο παραπάνω από μία εβδομάδα μετά τις ιστορικές απευθείας διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν τη 12η Απριλίου χωρίς επιτυχία.

«Οι εκπρόσωποί μου μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα βρεθούν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες με το Ιράν.

Στο Πακιστάν ετοιμάζονται

Νωρίτερα, οι πακιστανικές αρχές είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο δρόμων και την επιβολή περιορισμών στην κυκλοφορία σε ολόκληρη την πόλη, όπως και στη γειτονική πόλη Ραβάλπιντι.

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν ένοπλους άνδρες και σημεία ελέγχου κοντά σε ξενοδοχεία στο Ισλαμαμπάντ, ιδίως στο Marriott και το Serena, όπου διεξήχθη ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων.

Οι περισσότεροι δρόμοι που οδηγούν στο Serena Hotel ήταν σήμερα αποκλεισμένοι, με συρματοπλέγματα, οδοφράγματα, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και εκτροπές της κυκλοφορίας.

«Ζητάμε από τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες ασφαλείας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ένας δημοτικός αξιωματούχος.