Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ώστε το Ιράν να μην μπορεί να επιβάλλει τέλη στα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε: «Θέλουν να είναι ανοιχτό για να βγάζουν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα».

Παράλληλα πρόσθεσε: «Λένε ότι το θέλουν κλειστό μόνο επειδή το έχω μπλοκάρει πλήρως. Απλώς θέλουν να σώσουν τα προσχήματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στις οικονομικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει για τις ΗΠΑ και τη διεθνή οικονομία η διατήρηση του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις του φαίνεται να διαφοροποιούνται από την αρχική θέση του Πενταγώνου, σύμφωνα με την οποία ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στόχευε κυρίως πλοία που συνδέονται με το Ιράν και όχι ολόκληρο το στενό.

Τέλος, ο Τραμπ υποστήριξε ότι αν συμφωνήσει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, «δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ συμφωνία με το Ιράν, εκτός αν καταστρέψουμε το υπόλοιπο της χώρας τους, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών τους!».

Λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις μέσω της πλατφόρμας Truth Social, σχολιάζοντας άρθρο γνώμης της αμερικανικής εφημερίδας The Wall Street Journal, στο οποίο αναφερόταν ότι η ιρανική ηγεσία τον θεωρεί «εύπιστο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν «εκμεταλλεύτηκε κάθε πρόεδρο» των ΗΠΑ τα τελευταία 47 χρόνια, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, αυτή η κατάσταση πλέον δεν ισχύει.

«Και τι τους έδωσα; Μια χώρα σε ερείπια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια παρέθεσε σειρά ισχυρισμών για την κατάσταση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, λέγοντας ότι «ολόκληρο το ναυτικό τους βρίσκεται στον βυθό της θάλασσας», πως η αεροπορία έχει καταστραφεί, ενώ τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα ραντάρ έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, υποστήριξε ότι «οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς».

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι η Τεχεράνη υφίσταται σημαντικές οικονομικές απώλειες, εκτιμώντας πως χάνει περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως εξαιτίας του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.