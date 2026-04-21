Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον έχει μεταφέρει ανεπίσημα προς την ιρανική πλευρά την πρόθεσή της να προχωρήσει σύντομα στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ένα μέτρο που η Τεχεράνη έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας. Τους ενημερώσαμε ότι πρέπει να αρθεί. Έχουμε ενδείξεις ότι είναι έτοιμοι να τον άρουν. Μόλις αυτό συμβεί, θεωρώ ότι μπορεί να ξεκινήσει ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ», ανέφερε ο κ. Ιραβανί.

Ο Ιρανός πρέσβης υπογράμμισε ότι το Ιράν δεν προχώρησε πρώτο σε στρατιωτικές ενέργειες, αποδίδοντας την έναρξη της έντασης στις ΗΠΑ, σημειώνοντας παράλληλα ότι «το Ιράν ήταν έτοιμο».

«Εάν επιλέξουν να καθίσουν στο τραπέζι και να συζητήσουμε για μια πολιτική λύση, θα μας βρουν ξανά έτοιμους. Αν όμως αποφασίσουν να συνεχίσουν τον πόλεμο, θα μας βρουν και πάλι έτοιμους», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ