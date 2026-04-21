Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την αποδοχή του αιτήματός του να παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν, η οποία επρόκειτο να λήξει μέσα στις επόμενες ώρες.

Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X, ο Σαρίφ εξέφρασε την ελπίδα ότι οι εμπλεκόμενες πλευρές θα σεβαστούν την εκεχειρία και θα καταλήξουν σε μια συνολική «συμφωνία ειρήνης» κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει πότε θα πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις.

On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.



With the trust and confidence reposed in, Pakistan… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026

Οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη, στη συνέχεια μετατέθηκαν για την Τετάρτη και τελικά αναβλήθηκαν επ’ αόριστον, καθώς οι ΗΠΑ και το Πακιστάν αναμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση.