Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε το βράδυ της Τρίτης σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο αφιερωμένη σε Αμερικανούς φοιτητές-αθλητές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αναμενόταν ότι στην έναρξη της ομιλίας του θα αναφερθεί στις «παγωμένες» συνομιλίες με το Ιράν και στην τρέχουσα στασιμότητα των διαπραγματεύσεων όμως τελικά δεν είπε τίποτα.

Λίγο πριν την εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος, όπως είπε, στην «διχασμένη ιρανική ηγεσία» να απαντήσει στην τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει τοποθετηθεί για τον πόλεμο με το Ιράν σχεδόν σε κάθε δημόσια εμφάνισή του από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Τη Δευτέρα, αρκετοί συνεργάτες του δήλωσαν σε αμερικανικό δίκτυο ότι οι συνεχείς δημόσιες παρεμβάσεις του Αμερικανού προέδρου δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.