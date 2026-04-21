Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης την παράταση της εκεχειρίας με το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ «μέχρι να κατατεθεί η πρότασή τους και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη πως η κυβέρνηση του Ιράν εμφανίζεται «σοβαρά κατακερματισμένη», και έπειτα από αίτημα του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναστείλουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά της χώρας.

Όπως ανέφερε, έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, διατηρώντας παράλληλα πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκεχειρία παρατείνεται έως ότου η ιρανική πλευρά καταθέσει ενιαία πρόταση και ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, ανεξαρτήτως της έκβασής τους.

Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Το Ιράν ενημέρωσε επισήμως τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Πακιστάν, εκτιμώντας πως θα αποτελούσαν «σπατάλη χρόνου», σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το οποίο επικαλείται πηγές.

«Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ενημέρωσε την αμερικανική πλευρά — μέσω του Πακιστανού μεσολαβητή — ότι δεν θα βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ την Τετάρτη και ότι προς το παρόν δεν διαφαίνεται προοπτική συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.

Οι ίδιες πηγές αποδίδουν την απόφαση, μεταξύ άλλων, στην «αποτυχία» της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εκεχειρία των δύο εβδομάδων ώστε να συμπεριλάβει τις συγκρούσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, στις «υπερβολικές» αμερικανικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, καθώς και στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.

«Στα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι Αμερικανοί δεν υποχώρησαν από τις υπερβολικές απαιτήσεις τους… και δεν σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος. Για τον λόγο αυτό, το Ιράν ανακοίνωσε τελικά σήμερα ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις θα ήταν σπατάλη χρόνου», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Δεν πάει Πακιστάν ο Βανς, δεν θέλει διάλογο ο Αραγτσί

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ακυρώνει οριστικά το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί καταγγέλλει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ ως «πράξη πολέμου», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να δράσει εάν δεν παραταθεί η εκεχειρία.

Η εκεχειρία, που σύμφωνα με τον Τραμπ λήγει το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσινγκτον, θεωρείται πλέον εξαιρετικά εύθραυστη, με τα «τύμπανα πολέμου» να ηχούν όλο και πιο δυνατά. Η οριστική άρνηση της Τεχεράνης – όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim – να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν ακυρώνει και το διπλωματικό άνοιγμα από την πλευρά των ΗΠΑ, που είχαν σχεδιάσει επίσκεψη Βανς στο Ισλαμαμπάντ ως ύστατη προσπάθεια διαλόγου. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν ήδη στην Ουάσινγκτον για κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο μαζί με τον Βανς, αναζητώντας την επόμενη κίνηση πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Βανς και Αραγτσί σε τροχιά σύγκρουσης

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNBC, ο Τραμπ ξεκαθάρισε νωρίτερα ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας έως την προθεσμία που έχει θέσει, αναμένει τη συνέχιση των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι «έτοιμες να δράσουν». Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ προειδοποίησε ότι η προθεσμία μπορεί να εκπνεύσει νωρίτερα, ακριβώς επειδή η Τεχεράνη δεν στέλνει διαπραγματευτές, ζητώντας ανοικτά παράταση της εκεχειρίας.

Απέναντι στον σκληρό λόγο του Τραμπ και στη διπλωματική γραμμή που εκφράζει ο Βανς, ο Αμπάς Αραγτσί υψώνει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου» και συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνημένης εκεχειρίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ιρανός ΥΠΕΞ καταγγέλλει επίσης ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τεχεράνη «ξέρει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να αντιστέκεται στα νταηλίκια».

Το διπλωματικό πόκερ Βανς – Αραγτσί και τα «αντιφατικά μηνύματα»

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να αιτιολογήσει τη σκληρή γραμμή, με τον εκπρόσωπο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ να μιλά για «αντιφατικά μηνύματα, αντιφατικές συμπεριφορές και απαράδεκτες ενέργειες» από την αμερικανική πλευρά. Στην Τεχεράνη εκτιμούν ότι δεν μπορούν να προσέλθουν σε διάλογο όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό και τις στοχευμένες επιχειρήσεις, δημιουργώντας κλίμα στρατιωτικής πίεσης αντί για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Έτσι, το διπλωματικό πόκερ ανάμεσα στον Βανς και τον Αραγτσί εξελίσσεται σε επικίνδυνη παρτίδα υψηλού ρίσκου, με ολόκληρη τη Μέση Ανατολή να κρατά την ανάσα της ενόψει της λήξης της εκεχειρίας. Οι αγορές και οι περιφερειακοί παίκτες παρακολουθούν στενά, γνωρίζοντας ότι τυχόν κατάρρευση των συνομιλιών και κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει ντόμινο σε ενέργεια, ασφάλεια και περιφερειακές συγκρούσεις.