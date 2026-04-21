Οι εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν μπαίνουν σε οριακή φάση, καθώς η Τεχεράνη αρνείται να στείλει διαπραγματευτές στο Πακιστάν, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ακυρώνει οριστικά το ταξίδι του στο Ισλαμαμπάντ. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί καταγγέλλει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ ως «πράξη πολέμου», την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να δράσει εάν δεν παραταθεί η εκεχειρία.

Η εκεχειρία, που σύμφωνα με τον Τραμπ λήγει το βράδυ της Τετάρτης ώρα Ουάσινγκτον, θεωρείται πλέον εξαιρετικά εύθραυστη, με τα «τύμπανα πολέμου» να ηχούν όλο και πιο δυνατά. Η οριστική άρνηση της Τεχεράνης – όπως μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim – να στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν ακυρώνει και το διπλωματικό άνοιγμα από την πλευρά των ΗΠΑ, που είχαν σχεδιάσει επίσκεψη Βανς στο Ισλαμαμπάντ ως ύστατη προσπάθεια διαλόγου. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, επέστρεψαν ήδη στην Ουάσινγκτον για κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο μαζί με τον Βανς, αναζητώντας την επόμενη κίνηση πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Βανς και Αραγτσί σε τροχιά σύγκρουσης

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο CNBC, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας έως την προθεσμία που έχει θέσει, αναμένει τη συνέχιση των αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι «έτοιμες να δράσουν». Ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλάχ Ταράρ προειδοποίησε ότι η προθεσμία μπορεί να εκπνεύσει νωρίτερα, ακριβώς επειδή η Τεχεράνη δεν στέλνει διαπραγματευτές, ζητώντας ανοικτά παράταση της εκεχειρίας.

Απέναντι στον σκληρό λόγο του Τραμπ και στη διπλωματική γραμμή που εκφράζει ο Βανς, ο Αμπάς Αραγτσί υψώνει τους τόνους, δηλώνοντας ότι ο αποκλεισμός ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις ισοδυναμεί με «πράξη πολέμου» και συνιστά κατάφωρη παραβίαση της συμφωνημένης εκεχειρίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Ιρανός ΥΠΕΞ καταγγέλλει επίσης ρεσάλτο αμερικανικών δυνάμεων σε ιρανικό εμπορικό πλοίο, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τεχεράνη «ξέρει πώς να εξουδετερώνει τους περιορισμούς, να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να αντιστέκεται στα νταηλίκια».

Το διπλωματικό πόκερ Βανς – Αραγτσί και τα «αντιφατικά μηνύματα»

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να αιτιολογήσει τη σκληρή γραμμή, με τον εκπρόσωπο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ να μιλά για «αντιφατικά μηνύματα, αντιφατικές συμπεριφορές και απαράδεκτες ενέργειες» από την αμερικανική πλευρά. Στην Τεχεράνη εκτιμούν ότι δεν μπορούν να προσέλθουν σε διάλογο όσο οι ΗΠΑ συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό και τις στοχευμένες επιχειρήσεις, δημιουργώντας κλίμα στρατιωτικής πίεσης αντί για ουσιαστική διαπραγμάτευση.

Έτσι, το διπλωματικό πόκερ ανάμεσα στον Βανς και τον Αραγτσί εξελίσσεται σε επικίνδυνη παρτίδα υψηλού ρίσκου, με ολόκληρη τη Μέση Ανατολή να κρατά την ανάσα της ενόψει της λήξης της εκεχειρίας. Οι αγορές και οι περιφερειακοί παίκτες παρακολουθούν στενά, γνωρίζοντας ότι τυχόν κατάρρευση των συνομιλιών και κλιμάκωση της έντασης στο Ιράν θα μπορούσε να πυροδοτήσει ντόμινο σε ενέργεια, ασφάλεια και περιφερειακές συγκρούσεις.