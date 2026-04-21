Αβέβαιο παραμένει το πότε ακριβώς θα αναχωρήσει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, από την Ουάσινγκτον με προορισμό το Πακιστάν, όπου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν κρίσιμες συνομιλίες για το ζήτημα του Ιράν. Παρά τον αρχικό σχεδιασμό που ήθελε τον Βανς να απογειώνεται για την Ισλαμαμπάντ σήμερα το πρωί, πηγές που γνωρίζουν το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων αναφέρουν ότι ο Αντιπρόεδρος παραμένει στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, η καθυστέρηση οφείλεται σε επιπλέον συναντήσεις πολιτικής που προγραμματίστηκαν εκτάκτως για σήμερα, στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή του Βανς ώστε να αναλυθούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ερωτηματικό που προκαλεί την εμπλοκή στη διαδικασία είναι η στάση της ίδιας της Τεχεράνης. Μέχρι αργά το πρωί της Τρίτης, η ιρανική πλευρά δεν είχε δεσμευτεί επίσημα για την αποστολή αντιπροσωπείας στο Πακιστάν, αφήνοντας μετέωρο τον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Χωρίς την επιβεβαιωμένη παρουσία των Ιρανών αξιωματούχων, το ταξίδι του Τζέι Ντι Βανς παραμένει σε κατάσταση αναμονής, με την Ουάσινγκτον να σταθμίζει όλα τα δεδομένα πριν την τελική αναχώρηση.



Προηγουμένως, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από την Τεχεράνη να απελευθερώσει 8 γυναίκες που πρόκειται να εκτελέσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, δημοσίευσε τις φωτογραφίες των γυναικών που θα εκτελέσει το θεοκρατικό καθεστώς και σημείωσε:

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: Θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα εκτιμήσουν το γεγονός ότι το κάνατε αυτό. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κακό! Θα ήταν μια εξαιρετική αρχή για τις διαπραγματεύσεις μας!!!».



Η απάντηση από το Ιράν ήρθε λίγο αργότερα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Ιράν διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο πολλές γυναίκες απειλούνται με εκτέλεση στη χώρα αυτή.

«Ο Τραμπ για άλλη μια φορά παραπλανήθηκε από τις ψευδείς πληροφορίες. Ορισμένες από τις γυναίκες που λέγεται ότι πρόκειται να εκτελεστούν σύντομα έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες ενώ άλλες αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις που επισύρουν, το πολύ, ποινή φυλάκισης», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan, το ειδησεογραφικό όργανο της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος νωρίτερα αναπαρήγαγε στον λογαριασμό του στο Truth Social μια ανάρτηση ενός ακτιβιστή που περιλάμβανε τις φωτογραφίες οκτώ γυναικών και το μήνυμα “Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ετοιμάζεται να απαγχονίσει οκτώ γυναίκες”.