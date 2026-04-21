Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό το Ισλαμαμπάντ έως το πρωί της Τρίτης, με στόχο τη συμμετοχή σε συνομιλίες με το Ιράν για πιθανή συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η άφιξή του στο Πακιστάν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της ισχύουσας εκεχειρίας, η οποία τυπικά ολοκληρώνεται γύρω στα μεσάνυχτα της 21ης Απριλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει συμφωνία για επέκτασή της, ενώ παραμένει αβέβαιο αν η ιρανική πλευρά θα δώσει το παρών στις διαπραγματεύσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, προγραμματίζεται επίσης να μεταβούν στο Ισλαμαμπάντ για τις επαφές.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο νέων αεροπορικών επιχειρήσεων κατά κρίσιμων υποδομών στο Ιράν, όπως γέφυρες και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί μια κακή συμφωνία υπό πίεση, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρής παράτασης της προθεσμίας. Όπως σημειώνει το Axios, στην πράξη έχει ήδη μεταθέσει το χρονικό όριο κατά μία ημέρα, αναφέροντας τη Δευτέρα ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι το βράδυ της Τετάρτης.

Αναμονή για την Τεχεράνη

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας ο Λευκός Οίκος ανέμενε ένδειξη από την Τεχεράνη σχετικά με την αποστολή διαπραγματευτικής ομάδας στο Ισλαμαμπάντ.

Πηγές με γνώση των διεργασιών αναφέρουν ότι η ιρανική πλευρά καθυστερούσε τις αποφάσεις της, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ζητούσαν σκληρότερη στάση και επιμονή στον όρο της άρσης του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Τελικά, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν έλαβε το απαραίτητο πράσινο φως από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας το βράδυ της Δευτέρας.

Παράλληλα, η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη εκπέμπει αντικρουόμενα μηνύματα.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, τόνισε ότι η χώρα δεν προτίθεται να προσέλθει σε συνομιλίες υπό καθεστώς απειλών. Σε ανάρτησή του τα μεσάνυχτα της Δευτέρας σημείωσε:

«Ο Τραμπ, επιβάλλοντας πολιορκία και παραβιάζοντας την εκεχειρία, επιδιώκει να μετατρέψει αυτό το τραπέζι των διαπραγματεύσεων —στη δική του φαντασία— σε τραπέζι παράδοσης ή να δικαιολογήσει την επανάληψη των πολεμοκάπηλων ενεργειών του.

Δεν δεχόμαστε διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών και τις τελευταίες δύο εβδομάδες ετοιμαστήκαμε να αποκαλύψουμε νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε ενημερώσει τον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ υπονομεύουν σοβαρά τη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.