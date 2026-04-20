Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θεωρεί «εξαιρετικά απίθανο» το ενδεχόμενο παράτασης της εκεχειρίας με το Ιράν, προειδοποιώντας πως «θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες» σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει σε μια συμφωνία.

Η ισχύουσα εκεχειρία διάρκειας δύο εβδομάδων αναμένεται να λήξει το βράδυ της Τετάρτης, ώρα Ουάσινγκτον. «Δεν πρόκειται να πιεστώ για να κάνω μια κακή συμφωνία. Έχουμε όλο τον χρόνο μπροστά μας», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Bloomberg News.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν κατά πολύ» τον πόλεμο, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμούς πως το ναυτικό του Ιράν έχει «εξαλειφθεί πλήρως».

Ο Τραμπ, μέσα από αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, επιτέθηκε εκ νέου στα μέσα ενημέρωσης, κατηγορώντας τα για παραπληροφόρηση.

«Αν διαβάζετε τα ψευδή νέα… θα νομίζατε ότι χάνουμε τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κάλυψη των γεγονότων «έχει προκαλέσει σύγχυση» στο Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη αξιολογεί τις επιπτώσεις των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, οι οποίες –όπως είπε– έχουν πλήξει το ναυτικό, τις στρατιωτικές δυνάμεις, την ηγεσία και τα αμυντικά συστήματα της χώρας.

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ανέφερε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επιβάλει «αλλαγή καθεστώτος» στη χώρα, ενώ χαρακτήρισε τον αποκλεισμό που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα ως διαδικασία που «καταστρέφει ολοκληρωτικά το Ιράν».

«Χάνουν 500 εκατ. δολάρια την ημέρα… ένα μη βιώσιμο ποσό, ακόμη και βραχυπρόθεσμα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

«Παράνομες οι ενέργειες των ΗΠΑ»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «παράνομες ενέργειες» και για «αντιφατικές θέσεις» της ηγεσίας τους, υποστηρίζοντας ότι αυτές είναι «ασύμβατες με τον ισχυρισμό περί διπλωματίας».

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα παρακολουθεί τη συμπεριφορά της άλλης πλευράς και θα λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για την προστασία των συμφερόντων και της εθνικής της ασφάλειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αποτύπωση της συνομιλίας.

Αξιωματούχος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει «εμπιστοσύνη» στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο Press TV.

Την ίδια ώρα, καθώς το Πακιστάν ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ο στρατηγός Σαγιέντ Ματζίντ Μουσαβί προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απειλή κατά της Τεχεράνης θα απαντηθεί με «σθεναρή και αποφασιστική αντίδραση».

«Όπου κι αν βρίσκεστε, θα απαντήσουμε δυναμικά όποτε το αποφασίσουμε», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ, την ώρα που το Ιράν στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με τη συμμετοχή του.

Αισιοδοξία στο Πακιστάν

Αισιοδοξία εκφράζει το Πακιστάν ότι το Ιράν θα προσέλθει στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters.

«Έχουμε λάβει ένα θετικό σήμα από το Ιράν. Τα πράγματα είναι ρευστά, αλλά προσπαθούμε ώστε να είναι εδώ όταν ξεκινήσουν οι συνομιλίες αύριο ή μεθαύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Ενόψει της προθεσμίας, ο Πακιστανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η χώρα του βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον, επιχειρώντας να διευκολύνει τη διαδικασία των συνομιλιών.