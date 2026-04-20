Παρά τη συνεχιζόμενη διακοπή της εμπορικής ναυσιπλοΐας από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, τρία δεξαμενόπλοια κατάφεραν σήμερα να περάσουν μέσα από τον αποκλεισμό, σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από δεδομένα παρακολούθησης.

Ειδικότερα, ένα δεξαμενόπλοιο προϊόντων πετρελαίου εξήλθε από τον Περσικό Κόλπο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο στοιχεία από την πλατφόρμα παρακολούθησης Κπλερ. Την ίδια ώρα, ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει χημικά φορτία διέσχισαν τα Στενά με κατεύθυνση προς την αντίθετη πλευρά.

Σύμφωνα με το Sky News, το Ιράν επιτρέπει περιστασιακά τη διέλευση πλοίων με αντάλλαγμα πληρωμές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζονται στο να μπλοκάρουν πλοία που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια.

Παρά τα μεμονωμένα αυτά περιστατικά, η συνολική εικόνα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή παραμένει σε ακινησία, καθώς το Ιράν προχώρησε εκ νέου στο κλείσιμο των Στενών μετά από μια σύντομη επαναλειτουργία την Παρασκευή, όπως καταγράφεται και στα δεδομένα ζωντανής παρακολούθησης.

Δεν υπάρχει σχέδιο για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, λέει το Ιράν

Το Ιράν δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή του σε νέες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που προβλέπεται να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ.

«Προς το παρόν, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, δεν έχουμε σχέδιο για τον επόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων και καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί για το θέμα αυτό», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, στην καθημερινή συνέντευξη Τύπου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ αμφισβήτησε επίσης κατά πόσον οι ΗΠΑ επιθυμούν πράγματι να ακολουθήσουν τη διπλωματική οδό, επικαλούμενος «παραβιάσεις» της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Την ίδια στιγμή που λένε ότι προτεραιοποιούν τη διπλωματία και δηλώνουν έτοιμες να διαπραγματευθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν συμπεριφορές που δεν μαρτυρούν σε τίποτα δέσμευση σε διπλωματική διαδικασία», είπε ο Μπαγαεΐ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως η κατάληψη ενός ιρανικού φορτηγού πλοίου, ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο συνιστούν «πρόδηλες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός».

Στο μεταξύ, ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερς πως οι διαφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένουν, καθώς το Ιράν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να καταλήξουν σε ειρήνη με διάρκεια ενώ η κατάπαυση του πυρός, διάρκειας δύο εβδομάδων, τελειώνει σύντομα.

Η ιρανική πηγή είπε πως οι «αμυντικές ικανότητες» της Τεχεράνης, περιλαμβανομένου του πυραυλικού προγράμματός της, δεν είναι ανοικτές σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Η συνέχιση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες», δήλωσε η πηγή.